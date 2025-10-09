Megérkeztek a vadludak Tata környékére, kiderült, mikor szállják meg az Öreg-tavat

Megérkeztek a vadludak Tata közelébe. Az idei első példányokat a naszályi Ferencmajori-halastavaknál figyelték meg a Tatai Vadlúd Sokadalom szervezői. Az első 11 példány a nyári ludak között pihent. Idén különleges rendezvénnyel készülnek a november végi fesztiválon.

Megérkeztek a vadludak Tata környékén. A szakértők azt is elárulták, hogy a tatai Öreg-tavon mikor tűnhetnek fel a vízimadarak

Forrás: Facebook/ Tatai Vadlúd Sokadalom

Mint arról korábban beszámoltunk, idén a Vadlúd Sokadalom is különleges lesz: a rendezvény 25. jubileumát ünnepli, és ezzel egy időben a Ramsari Városok nemzetközi találkozóját is Tatán tartják. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője korábban a Kemma.hu-nak elmondta, hogy emiatt a szokásosnál magasabban tartják majd az Öreg-tó vízszintjét, hogy a fesztivál idejére minél gazdagabb madárvilág várja az érdeklődőket.

A madárvédők szerint az Öreg-tavon csak akkor telepednek majd meg, ha a vízszint eléri az ideális szintet – erre várhatóan november elején kerülhet sor. A tavalyi Vadlúd Sokadalom idején 35 ezer vadludat számoltak meg a természetvédők, míg egy évvel korábban, a 23. rendezvényen 53 ezret. A madarak számának csökkenése országos jelenség: Csonka Péter, a Magyar Madártani Egyesület vármegyei csoportjának elnöke korábban arról beszélt, hogy a vörösnyakú ludakból – amelyek fokozottan védett, globálisan veszélyeztetett fajnak számítanak – alig néhány tucat maradt hazánkban, pedig korábban ezres nagyságrendben fordultak elő. A Tatai Vadlúd Sokadalom webkamera adása pedig a tervek szerint november 16-tól újra elérhető lesz.