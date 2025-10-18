Már készülnek Tatán a jubileumi Vadlúd Sokadalomra

Az idei szezon kezdetét jelzi az első nagy lilikek megérkezése, és a szakemberek szerint a csökkenés oka összetett: a melegebb telek, a változó vonulási útvonalak, valamint az északi régiók bőségesebb táplálkozóhelyei mind hozzájárulhatnak a kevesebb madár hazai megjelenéséhez. Szabó Máté elmondta, hogy az ország többi telelőhelyén dolgozó kollégák is később észlelték az első madártömeget, és felvetette, hogy a madarak jó táplálkozási területet találtak a Kelet-európai régióban, vagy más vonuló útvonalat választottak, esetleg az időjárás melegebb volt, és nem sürgette őket a vonulás.

Webkamera is közvetíti

A jubileumi Tatai Vadlúd Sokadalom november utolsó hétvégéjén várja a látogatókat. A programok között madármegfigyelés, szakvezetés, gyerekprogramok és nemzetközi madárszámlálás is szerepel. A Tatai Vadlúd Sokadalom webkamerájának közvetítése pedig november 16-tól újra elérhető lesz, így azok is követhetik a madarak érkezését, akik nem tudnak személyesen ellátogatni.

Az Öreg-tó így nemcsak a természetvédelem fontos helyszíne, hanem a látogatók számára is különleges élményt nyújt: a madarak megfigyelése, a csökkenő vízszint és a rendezvény különleges hangulata együtt teremt lehetőséget a természetközeli élményekre.