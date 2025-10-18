október 18., szombat

Lukács névnap

14°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természetvédelem

1 órája

Már készülnek Tatán a jubileumi Vadlúd Sokadalomra

Címkék#madarak#lilik#természetvédelmi#szakember#Tatai Vadlúd Sokadalom#Öreg-tó#Szabó Máté

Megérkeztek az első vadludak Tata környékére, jelezve az őszi vonulás kezdetét. Az idei jubileumi Vadlúd Sokadalom különleges programokkal és nemzetközi madárszámlálással várja majd a látogatókat. A szakemberek szerint a tó vízszintje november elején éri el az ideális szintet, ekkor már nagyobb számban telepednek meg a madarak az Öreg-tavon.

Goletz-DeáK Viktória

A madármegfigyelők és természetkedvelők örömére megérkeztek az első vadludak Tata közelébe. A Tatai Vadlúd Sokadalom szervezői a naszályi Ferencmajori-halastavaknál figyelték meg az első példányokat: kezdetben 11 vadlúd pihent a nyári ludak között. Az Öreg-tó vizét már elkezdték leereszteni, így hamarosan megjelenhetnek Tatán is a vadludak. 

vadlúd sokadalom
Már készülődnek a Vadlúd Sokadalomra Tatán. Az öreg-tó leeresztésével a vízimadarak érkezését készítik elő 
Forrás: Facebook/ Tatai Vadlúd Sokadalom

Bár egyelőre csak néhány tucat madár érkezett, az Öreg-tó Ramsari Területén már elkezdődött az őszi vonulás, és a szakemberek szerint hamarosan a tó vízén is megjelennek a vízimadarak. Szabó Máté, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy miért fontos a vizimadarak számára a tatai tó alacsony vízszintje. 

Már készülnek a Vadlúd Sokadalomra

  • Az alacsony vízszint lehetővé teszi a madarak számára, hogy táplálkozzanak és pihenjenek, miközben biztonságos távolságot tarthatnak a tó partjától, így a ragadozók nehezebben közelítik meg őket – mondta Szabó Máté. Hozzátette, hogy az emberek sem léphetnek be a tó medrébe, így a madarak nyugodtan éjszakázhatnak a területen. A természetvédelmi őr felhívta a látogatók figyelmét a kiépített sétány használatára, mivel a tómederben süllyedésveszély is fennáll: az iszap akár derékig, vagy combközépig is elérhet.

Az idei Vadlúd Sokadalom különleges lesz: a 25. jubileumot ünneplik, és egyidejűleg a Ramsari Városok nemzetközi találkozóját is Tatán tartják. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője elmondta, hogy a fesztivál idejére a tó vízszintjét a szokásosnál magasabban tartják, hogy a látogatók minél gazdagabb madárvilágot láthassanak.

Novemberben érkezhetnek

A szakemberek kiemelték, hogy az Öreg-tó vízimadarai csak akkor telepednek meg tartósan, ha a vízszint eléri az ideális szintet, amely várhatóan november elején következik be. Tavaly a Vadlúd Sokadalom idején 35 ezer vadludat számoltak meg, míg az előző évben 53 ezret. A madarak számának csökkenése országos jelenség: a vörösnyakú ludakból – amelyek fokozottan védett, globálisan veszélyeztetett fajok – alig néhány tucat maradt hazánkban, míg korábban ezres nagyságrendben fordultak elő.

Az idei szezon kezdetét jelzi az első nagy lilikek megérkezése, és a szakemberek szerint a csökkenés oka összetett: a melegebb telek, a változó vonulási útvonalak, valamint az északi régiók bőségesebb táplálkozóhelyei mind hozzájárulhatnak a kevesebb madár hazai megjelenéséhez. Szabó Máté elmondta, hogy az ország többi telelőhelyén dolgozó kollégák is később észlelték az első madártömeget, és felvetette, hogy a madarak jó táplálkozási területet találtak a Kelet-európai régióban, vagy más vonuló útvonalat választottak, esetleg az időjárás melegebb volt, és nem sürgette őket a vonulás.

Webkamera is közvetíti 

A jubileumi Tatai Vadlúd Sokadalom november utolsó hétvégéjén várja a látogatókat. A programok között madármegfigyelés, szakvezetés, gyerekprogramok és nemzetközi madárszámlálás is szerepel. A Tatai Vadlúd Sokadalom webkamerájának közvetítése pedig november 16-tól újra elérhető lesz, így azok is követhetik a madarak érkezését, akik nem tudnak személyesen ellátogatni.

Az Öreg-tó így nemcsak a természetvédelem fontos helyszíne, hanem a látogatók számára is különleges élményt nyújt: a madarak megfigyelése, a csökkenő vízszint és a rendezvény különleges hangulata együtt teremt lehetőséget a természetközeli élményekre.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu