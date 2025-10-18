39 perce
Már készülnek Tatán a jubileumi Vadlúd Sokadalomra
Megérkeztek az első vadludak Tata környékére, jelezve az őszi vonulás kezdetét. Az idei jubileumi Vadlúd Sokadalom különleges programokkal és nemzetközi madárszámlálással várja majd a látogatókat. A szakemberek szerint a tó vízszintje november elején éri el az ideális szintet, ekkor már nagyobb számban telepednek meg a madarak az Öreg-tavon.
A madármegfigyelők és természetkedvelők örömére megérkeztek az első vadludak Tata közelébe. A Tatai Vadlúd Sokadalom szervezői a naszályi Ferencmajori-halastavaknál figyelték meg az első példányokat: kezdetben 11 vadlúd pihent a nyári ludak között. Az Öreg-tó vizét már elkezdték leereszteni, így hamarosan megjelenhetnek Tatán is a vadludak.
Bár egyelőre csak néhány tucat madár érkezett, az Öreg-tó Ramsari Területén már elkezdődött az őszi vonulás, és a szakemberek szerint hamarosan a tó vízén is megjelennek a vízimadarak. Szabó Máté, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy miért fontos a vizimadarak számára a tatai tó alacsony vízszintje.
Már készülnek a Vadlúd Sokadalomra
- Az alacsony vízszint lehetővé teszi a madarak számára, hogy táplálkozzanak és pihenjenek, miközben biztonságos távolságot tarthatnak a tó partjától, így a ragadozók nehezebben közelítik meg őket – mondta Szabó Máté. Hozzátette, hogy az emberek sem léphetnek be a tó medrébe, így a madarak nyugodtan éjszakázhatnak a területen. A természetvédelmi őr felhívta a látogatók figyelmét a kiépített sétány használatára, mivel a tómederben süllyedésveszély is fennáll: az iszap akár derékig, vagy combközépig is elérhet.
Az idei Vadlúd Sokadalom különleges lesz: a 25. jubileumot ünneplik, és egyidejűleg a Ramsari Városok nemzetközi találkozóját is Tatán tartják. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője elmondta, hogy a fesztivál idejére a tó vízszintjét a szokásosnál magasabban tartják, hogy a látogatók minél gazdagabb madárvilágot láthassanak.
Novemberben érkezhetnek
A szakemberek kiemelték, hogy az Öreg-tó vízimadarai csak akkor telepednek meg tartósan, ha a vízszint eléri az ideális szintet, amely várhatóan november elején következik be. Tavaly a Vadlúd Sokadalom idején 35 ezer vadludat számoltak meg, míg az előző évben 53 ezret. A madarak számának csökkenése országos jelenség: a vörösnyakú ludakból – amelyek fokozottan védett, globálisan veszélyeztetett fajok – alig néhány tucat maradt hazánkban, míg korábban ezres nagyságrendben fordultak elő.
Megérkeztek a vadludak Tata környékére, kiderült, mikor szállják meg az Öreg-tavat
Az idei szezon kezdetét jelzi az első nagy lilikek megérkezése, és a szakemberek szerint a csökkenés oka összetett: a melegebb telek, a változó vonulási útvonalak, valamint az északi régiók bőségesebb táplálkozóhelyei mind hozzájárulhatnak a kevesebb madár hazai megjelenéséhez. Szabó Máté elmondta, hogy az ország többi telelőhelyén dolgozó kollégák is később észlelték az első madártömeget, és felvetette, hogy a madarak jó táplálkozási területet találtak a Kelet-európai régióban, vagy más vonuló útvonalat választottak, esetleg az időjárás melegebb volt, és nem sürgette őket a vonulás.
Webkamera is közvetíti
A jubileumi Tatai Vadlúd Sokadalom november utolsó hétvégéjén várja a látogatókat. A programok között madármegfigyelés, szakvezetés, gyerekprogramok és nemzetközi madárszámlálás is szerepel. A Tatai Vadlúd Sokadalom webkamerájának közvetítése pedig november 16-tól újra elérhető lesz, így azok is követhetik a madarak érkezését, akik nem tudnak személyesen ellátogatni.
Az Öreg-tó így nemcsak a természetvédelem fontos helyszíne, hanem a látogatók számára is különleges élményt nyújt: a madarak megfigyelése, a csökkenő vízszint és a rendezvény különleges hangulata együtt teremt lehetőséget a természetközeli élményekre.