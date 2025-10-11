október 11., szombat

Nyergesújfalu

1 órája

Üzemlátogatás újdonságokkal

Címkék#duna#Zoltek Zrt#körséta#Nyergesújfalu

Munkatársunktól

Lakossági nyílt napra várja az érdeklődőket október harmadik csütörtökén a Duna-parti város meghatározó ipari létesítménye, a világ számos pontján ismert Zoltek Zrt. A reggeli megnyitót követően a vendégek a házigazdák kíséretében indulnak el egy körsétára. A tűzoltótár megtekintése után, a nagyteljesítményű, szálas kompozit anyagokat előállító üzem a következő célállomás. A sétához előzetes regisztrációra van szükség. Ajánlott lesz zárt ruha viselése a nem akadálymentes területen.

 

