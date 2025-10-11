Nyergesújfalu
14 perce
Üzemlátogatás újdonságokkal
Lakossági nyílt napra várja az érdeklődőket október harmadik csütörtökén a Duna-parti város meghatározó ipari létesítménye, a világ számos pontján ismert Zoltek Zrt. A reggeli megnyitót követően a vendégek a házigazdák kíséretében indulnak el egy körsétára. A tűzoltótár megtekintése után, a nagyteljesítményű, szálas kompozit anyagokat előállító üzem a következő célállomás. A sétához előzetes regisztrációra van szükség. Ajánlott lesz zárt ruha viselése a nem akadálymentes területen.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre