Friss benzinárak: itt lehet most a legolcsóbban tankolni

Az őszi hónapok beköszöntével nemcsak az időjárás, hanem az üzemanyagárak is egyre gyakrabban módosulnak. A mostani hét sem múlik el változás nélkül: ezúttal a gázolaj ára csökken, míg a benzin ára nem változik.

Október 21-től ismét változnak az üzemanyagárak

Fotó: Pawel Michalowski / Forrás: Shutterstock

Üzemanyagárak alakulása: csak a gázolaj ára csökken

A holtankoljak.hu friss adatai szerint október 21-én, kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken literenként. A 95-ös benzin árát ezúttal nem érinti a módosítás. A várható kiskereskedelmi átlagárak a következők:

95-ös benzin: 577 Ft/liter

Gázolaj: 582 Ft/liter

Ezzel a gázolaj ára közelít a benzinéhez, de továbbra is pár forinttal magasabban marad.

Jelentős különbségek lehetnek a kutak között

A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb dízel árakat is. Tatán a Faller Jenő úti MOL-kútnál a legolcsóbb a benzin, ott 547 forint/liter, a gázolaj 554 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 569.9 forint/liter, a gázolaj pedig 579.9 forint/liter.

Tankolás után jöhet a felkészülés a hidegre

A hűvös reggelek miatt nem csak az üzemanyagárakat kell figyelni. Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Régiójának vezetője felhívja a figyelmet: a hidegindítás megfelelő kivitelezése kiemelten fontos. A motort érdemes 1–2 percig járatni indulás előtt, így az olaj eljut minden alkatrészhez, megelőzve a káros kopást.

Továbbá figyeljünk az akkumulátorra is – a hideg reggelek gyorsan próbára teszik az energiaforrást. Ha gyenge az akku, az autó könnyen cserbenhagyhat.