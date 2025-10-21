1 órája
Friss benzinárak: itt lehet most a legolcsóbban tankolni
Kedden ismét módosulnak az üzemanyagárak a hazai kutakon. Az üzemanyagárak közül ezúttal csak a gázolajé csökken, míg a benzin ára változatlan marad.
Az őszi hónapok beköszöntével nemcsak az időjárás, hanem az üzemanyagárak is egyre gyakrabban módosulnak. A mostani hét sem múlik el változás nélkül: ezúttal a gázolaj ára csökken, míg a benzin ára nem változik.
Üzemanyagárak alakulása: csak a gázolaj ára csökken
A holtankoljak.hu friss adatai szerint október 21-én, kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken literenként. A 95-ös benzin árát ezúttal nem érinti a módosítás. A várható kiskereskedelmi átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 577 Ft/liter
- Gázolaj: 582 Ft/liter
Ezzel a gázolaj ára közelít a benzinéhez, de továbbra is pár forinttal magasabban marad.
Jelentős különbségek lehetnek a kutak között
A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb dízel árakat is. Tatán a Faller Jenő úti MOL-kútnál a legolcsóbb a benzin, ott 547 forint/liter, a gázolaj 554 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 569.9 forint/liter, a gázolaj pedig 579.9 forint/liter.
Tankolás után jöhet a felkészülés a hidegre
A hűvös reggelek miatt nem csak az üzemanyagárakat kell figyelni. Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Régiójának vezetője felhívja a figyelmet: a hidegindítás megfelelő kivitelezése kiemelten fontos. A motort érdemes 1–2 percig járatni indulás előtt, így az olaj eljut minden alkatrészhez, megelőzve a káros kopást.
Továbbá figyeljünk az akkumulátorra is – a hideg reggelek gyorsan próbára teszik az energiaforrást. Ha gyenge az akku, az autó könnyen cserbenhagyhat.
Hidegindítás télen: tippek a biztonságos és kíméletes autóhasználathoz