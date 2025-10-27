október 27., hétfő

Áremelkedés a hazai benzinkutakon: Esztergom környékén nem tört ki roham +fotók

Rég nem látott áremelkedés jön a hazai üzemanyagpiacon: holnaptól a benzin és a gázolaj ára is nő. Nálunk azonban nem tapasztaltunk szokásos rohamot az üzemanyagárak emelkedése előtt.

Kemma.hu

Rossz híreket kaptunk a nap folyamán, legalábbis ami az üzemanyagárak illeti, hiszen rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai árak tekintetében hamarosan. Október 28-tól ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik. Az üzemanyagárak emelkedése azonban nem hozta most azt a kutakra, amit sokszor szokott.

A helyszíni fotóink alapján ugyanis Esztergom és környékén például elmaradt a roham a benzinkutakon, ahol alig 1-2 autó tartózkodott egyszerre, a forgalom így teljesen átlagosnak volt mondható.

GALÉRIA: Elmaradt a roham a benzinutakon az áremelés előtt (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

