1 órája
Áremelkedés a hazai benzinkutakon: Esztergom környékén nem tört ki roham +fotók
Rég nem látott áremelkedés jön a hazai üzemanyagpiacon: holnaptól a benzin és a gázolaj ára is nő. Nálunk azonban nem tapasztaltunk szokásos rohamot az üzemanyagárak emelkedése előtt.
Rossz híreket kaptunk a nap folyamán, legalábbis ami az üzemanyagárak illeti, hiszen rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai árak tekintetében hamarosan. Október 28-tól ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik. Az üzemanyagárak emelkedése azonban nem hozta most azt a kutakra, amit sokszor szokott.
Nem volt roham az üzemanyagárak emelkedése előtt
A helyszíni fotóink alapján ugyanis Esztergom és környékén például elmaradt a roham a benzinkutakon, ahol alig 1-2 autó tartózkodott egyszerre, a forgalom így teljesen átlagosnak volt mondható.
GALÉRIA: Elmaradt a roham a benzinutakon az áremelés előtt (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám