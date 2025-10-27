Áremelkedés a hazai benzinkutakon: Esztergom környékén nem tört ki roham +fotók

Rossz híreket kaptunk a nap folyamán, legalábbis ami az üzemanyagárak illeti, hiszen rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai árak tekintetében hamarosan. Október 28-tól ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik. Az üzemanyagárak emelkedése azonban nem hozta most azt a kutakra, amit sokszor szokott.

Nem volt roham az üzemanyagárak emelkedése előtt

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra