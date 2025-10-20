október 20., hétfő

1 órája

Örülhetnek a sofőrök, ilyen változás jön kedden a kutakon

Friss információkat osztott meg a holtankoljak.hu a benzin és a gázolaj árakról. Mondjuk a hétfői és a keddi üzemanyagárakat a kutakon.

Kemma.hu

Jó hír jön a sofőröknek a benzin kutakon. A holtankoljak.hu szerint az üzemanyagárak keddtől, október 21-től csökkennek. A gázolaj ára literenként még 2 forinttal csökken. A benzin nagykereskedelmi ára pedig nem változik.

üzemanyagárak
Keddtől csökkenés van üzemanyagáraknál
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A hétfői üzemanyagárak:

95-ös benzin: 577 forint/liter
Gázolaj: 582 forint/liter

Ha a 2 forintos csökkenés beigazolódik, akkor a dízel ára literenként 580 forintra csökken.

