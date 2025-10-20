Tankolás
1 órája
Örülhetnek a sofőrök, ilyen változás jön kedden a kutakon
Friss információkat osztott meg a holtankoljak.hu a benzin és a gázolaj árakról. Mondjuk a hétfői és a keddi üzemanyagárakat a kutakon.
Jó hír jön a sofőröknek a benzin kutakon. A holtankoljak.hu szerint az üzemanyagárak keddtől, október 21-től csökkennek. A gázolaj ára literenként még 2 forinttal csökken. A benzin nagykereskedelmi ára pedig nem változik.
A hétfői üzemanyagárak:
95-ös benzin: 577 forint/liter
Gázolaj: 582 forint/liter
Ha a 2 forintos csökkenés beigazolódik, akkor a dízel ára literenként 580 forintra csökken.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre