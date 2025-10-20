Örülhetnek a sofőrök, ilyen változás jön kedden a kutakon

Jó hír jön a sofőröknek a benzin kutakon. A holtankoljak.hu szerint az üzemanyagárak keddtől, október 21-től csökkennek. A gázolaj ára literenként még 2 forinttal csökken. A benzin nagykereskedelmi ára pedig nem változik.

Keddtől csökkenés van üzemanyagáraknál

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A hétfői üzemanyagárak:

95-ös benzin: 577 forint/liter

Gázolaj: 582 forint/liter

Ha a 2 forintos csökkenés beigazolódik, akkor a dízel ára literenként 580 forintra csökken.