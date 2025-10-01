Tankolás
1 órája
Fellélegezhetnek a sofőrök, éjféltől nem lesz nagy változás az árakban
A holtankoljak.hu megírta, hogy mi vár ránk holnaptól a kutakon. Itt vannak a legfrissebb üzemanyagárak.
Október másodikán nem lesz nagy változás az üzemanyagárakban. Csütörtökön továbbra sem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, sem a benzin, sem pedig a gázolaj tekintetében.
Szerdán következő üzemanyagárakkal találkozhatunk a kutakon:
95-ös benzin: 592 Ft/liter
Gázolaj: 596 Ft/liter
A holtankoljak.hu oldalán meglehet nézni településekre lebontva, hogy hol van a legolcsóbb benzin ár és a legolcsóbb gázolaj ár.
Az üzemanyagárak között hatalmas eltérések tapasztalhatók a vármegyében. A benzinár is jelentősen változik attól függően, melyik töltőállomáson tankolunk.
