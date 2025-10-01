Fellélegezhetnek a sofőrök, éjféltől nem lesz nagy változás az árakban

Október másodikán nem lesz nagy változás az üzemanyagárakban. Csütörtökön továbbra sem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, sem a benzin, sem pedig a gázolaj tekintetében.

Így alakulnak az üzemanyagárak holnaptól

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Szerdán következő üzemanyagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 592 Ft/liter

Gázolaj: 596 Ft/liter

A holtankoljak.hu oldalán meglehet nézni településekre lebontva, hogy hol van a legolcsóbb benzin ár és a legolcsóbb gázolaj ár.

Az üzemanyagárak között hatalmas eltérések tapasztalhatók a vármegyében. A benzinár is jelentősen változik attól függően, melyik töltőállomáson tankolunk.