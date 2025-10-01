október 1., szerda

Fellélegezhetnek a sofőrök, éjféltől nem lesz nagy változás az árakban

Címkék#gázolaj#tankolás#benzin#üzemanyagár

A holtankoljak.hu megírta, hogy mi vár ránk holnaptól a kutakon. Itt vannak a legfrissebb üzemanyagárak.

Kemma.hu

Október másodikán nem lesz nagy változás az üzemanyagárakban. Csütörtökön továbbra sem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, sem a benzin, sem pedig a gázolaj tekintetében.

üzemanyagárak,
Így alakulnak az üzemanyagárak holnaptól
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Szerdán következő üzemanyagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 592 Ft/liter

Gázolaj: 596 Ft/liter 

A holtankoljak.hu oldalán meglehet nézni településekre lebontva, hogy hol van a legolcsóbb benzin ár és a legolcsóbb gázolaj ár.

Az üzemanyagárak között hatalmas eltérések tapasztalhatók a vármegyében. A benzinár is jelentősen változik attól függően, melyik töltőállomáson tankolunk.

 

