Már ötödször változnak az üzemanyagárak a héten, erre kell számítani Mindenszentekkor

Az elmúlt héten jelentős üzemanyagár-emelkedés történt: a benzinár literenként 7, a gázolajár pedig 24 forinttal drágult, amire régóta nem volt példa. Az autósok szerencséjére a holtankoljak.hu november 1.-re csökkenés jelentett be. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal csökken szombattól.

Megint változnak az üzemanyagárak

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az október 31.-i üzemanyagárak

95-ös benzin: 580 Ft/liter

Gázolaj: 587 Ft/liter

A héten a Mol négy egymást követő napon is árváltozást jelentett be. A legnagyobb mértékű emelés 27-én történt, amikor a gázolaj ára 10 forinttal nőtt.

Az áremelkedés miatt, nálunk viszont nem rohamozták meg a benzinkutakat. A helyszíni fotóink azt mutatják, hogy Esztergomban és környékén például elmaradt a roham a benzinkutakon.