Már ötödször változnak az üzemanyagárak a héten, erre kell számítani Mindenszentekkor

A héten nem telt el úgy na, hogy ne változtak volna az üzemanyag árak, hatalmas volt a drágulás. Itt vannak a legfrissebb üzemanyagárak a holtankoljak.hu-tól.

Kemma.hu

Az elmúlt héten jelentős üzemanyagár-emelkedés történt: a benzinár literenként 7, a gázolajár pedig 24 forinttal drágult, amire régóta nem volt példa. Az autósok szerencséjére a holtankoljak.hu november 1.-re csökkenés jelentett be. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal csökken szombattól.

benzin, benzinárak, benzinkút, üzemanyag, üzemanyagárak
Megint változnak az üzemanyagárak
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az október 31.-i üzemanyagárak

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 587 Ft/liter

A héten a Mol négy egymást követő napon is árváltozást jelentett be. A legnagyobb mértékű emelés 27-én történt, amikor a gázolaj ára 10 forinttal nőtt.

Az áremelkedés miatt, nálunk viszont nem rohamozták meg a benzinkutakat. A helyszíni fotóink azt mutatják, hogy Esztergomban és környékén például elmaradt a roham a benzinkutakon.

Tovább folyik a vizsgálat a százhalombattai olajfinomítóban keletkezett tűz ügyében – írta a Világgazdaság.hu. A miniszterelnök közölte: a nyomozás teljes erővel zajlik, de egyelőre nem tisztázott, hogy baleset, technikai hiba vagy külső beavatkozás okozta-e a tüzet.

Ahogyan arról beszámoltunk, Orbán Viktor közösségi oldalán közölte, hogy kedden reggel a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel is tárgyalt a kialakult helyzetről. Mint írta, Magyarország üzemanyag-ellátása továbbra is biztonságban van, ugyanakkor a százhalombattai tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban fogják kivizsgálni.

 

