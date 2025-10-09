Jó hír az autósoknak: éjféltől nem vár nagy meglepetés a kutakon

Úgy tűnik ezen a héten lesz egy kis szerencsénk a kutakon. A holtankoljak.hu tájékoztatása szerint pénteken az üzemanyagárak beszerzési ára változatlan marad. Így a mai napon és várhatóan holnaptól is az alábbi átlagárakon vásárolhatunk.

Lehet, hogy pénteken nem változnak az üzemanyagárak

Forrás: pexels.com

A csütörtöki üzemanyagárak:

95-ös benzin: 582 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál legolcsóbb a benzin, ott 574.9 forint/liter, a gázolaj 579.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 569.9 forint/liter, a gázolaj pedig 579.9 forint/liter.