46 perce
Jó hír az autósoknak: éjféltől nem vár nagy meglepetés a kutakon
A holtankoljak.hu megírta, hogy mi vár ránk holnaptól a kutakon. Itt vannak a legfrissebb üzemanyagárak.
Úgy tűnik ezen a héten lesz egy kis szerencsénk a kutakon. A holtankoljak.hu tájékoztatása szerint pénteken az üzemanyagárak beszerzési ára változatlan marad. Így a mai napon és várhatóan holnaptól is az alábbi átlagárakon vásárolhatunk.
A csütörtöki üzemanyagárak:
95-ös benzin: 582 Ft/liter
Gázolaj: 586 Ft/liter
A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál legolcsóbb a benzin, ott 574.9 forint/liter, a gázolaj 579.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 569.9 forint/liter, a gázolaj pedig 579.9 forint/liter.