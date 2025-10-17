október 17., péntek

Jó hír az autósoknak: most a dízelesek járnak jobban

Címkék#mol#benzin#autósok#átlagár

Október 18-án változás jön a hazai kutakon. A hétvégén ismét módosul az üzemanyagár, ezúttal csak a gázolaj lesz olcsóbb.

Kemma.hu

A holnapi napon ismét változás jön az üzemanyagárakban. A holtankoljak.hu friss tájékoztatása szerint a holnapi üzemanyagárak közül csak a gázolaj ára módosul, a benzin ezúttal nem drágul vagy olcsóbbodik.

üzemanyagárak
Így alakulnak az üzemanyagárak
Forrás:  Getty Images

Október 18-tól ezek az árak érvényesek a kutakon

A szombattól érvényes nagykereskedelmi árak szerint a gázolaj bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb, míg a 95-ös benzin ára változatlan marad. A pénteki átlagárak alapján a hazai töltőállomásokon a következő literenkénti árakkal számolhatunk:

  • 95-ös benzin: 579 Ft/liter
  • Gázolaj: 584 Ft/liter

Bár a különbség minimális, még mindig előfordulhat, hogy a gázolaj drágább a benzinnél – az aktuális árak természetesen kutanként eltérhetnek.

Jelentős eltérések lehetnek a vármegyei kutak között az üzemanyagárban

A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatán a Faller Jenő úti MOL-kútnál a legolcsóbb a benzin, ott 549 forint/liter, a gázolaj 560 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 569.9 forint/liter, a gázolaj pedig 579.9 forint/liter.

Ne csak tankolj, készülj a hidegebb időre is

A hűvösebb őszi reggelek miatt nem csak az üzemanyagárakat érdemes figyelni. Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub regionális vezetője korábban figyelmeztetett: ideje lecserélni a nyári ablakmosó folyadékot télire. A téli keverék nem csak -30 °C-ig bírja, de megelőzi a csövek befagyását is. Az átállásnál érdemes néhány permetezéssel a rendszerből is eltávolítani a nyári keveréket.

 

