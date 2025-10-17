1 órája
Jó hír az autósoknak: most a dízelesek járnak jobban
Október 18-án változás jön a hazai kutakon. A hétvégén ismét módosul az üzemanyagár, ezúttal csak a gázolaj lesz olcsóbb.
A holnapi napon ismét változás jön az üzemanyagárakban. A holtankoljak.hu friss tájékoztatása szerint a holnapi üzemanyagárak közül csak a gázolaj ára módosul, a benzin ezúttal nem drágul vagy olcsóbbodik.
Október 18-tól ezek az árak érvényesek a kutakon
A szombattól érvényes nagykereskedelmi árak szerint a gázolaj bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb, míg a 95-ös benzin ára változatlan marad. A pénteki átlagárak alapján a hazai töltőállomásokon a következő literenkénti árakkal számolhatunk:
- 95-ös benzin: 579 Ft/liter
- Gázolaj: 584 Ft/liter
Bár a különbség minimális, még mindig előfordulhat, hogy a gázolaj drágább a benzinnél – az aktuális árak természetesen kutanként eltérhetnek.
Jelentős eltérések lehetnek a vármegyei kutak között az üzemanyagárban
A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatán a Faller Jenő úti MOL-kútnál a legolcsóbb a benzin, ott 549 forint/liter, a gázolaj 560 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 569.9 forint/liter, a gázolaj pedig 579.9 forint/liter.
Ne csak tankolj, készülj a hidegebb időre is
A hűvösebb őszi reggelek miatt nem csak az üzemanyagárakat érdemes figyelni. Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub regionális vezetője korábban figyelmeztetett: ideje lecserélni a nyári ablakmosó folyadékot télire. A téli keverék nem csak -30 °C-ig bírja, de megelőzi a csövek befagyását is. Az átállásnál érdemes néhány permetezéssel a rendszerből is eltávolítani a nyári keveréket.
Miért fontos a téli ablakmosó folyadék?