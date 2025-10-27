28 perce
Brutális ami a benzinkutakon jön éjféltől, kilőttek az árak
Újabb rosszt hírt közöltek a holtankoljak.hu oldalán. Éjféltől nagy változás jön az üzemanyagárakban, de utána jártunk annak is hol a legolcsóbb a tankolás.
Megjöttek a friss benzinárak. A múlt héten ünnepnapkor emelkedtek az üzemanyagárak, és sajnos most se kaptunk jó híreket a holtankoljak.hu-tól. Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai árak tekintetében. Holnaptól a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik.
Átlag üzemanyagárak hétfőn:
Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5%-ot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.
A fenti áremelés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk
95-ös benzin: 574 Ft/liter
Gázolaj: 578 Ft/liter
Hol a legolcsóbb a benzin?
Ilyen áraknál nem mindegy, hogy hol tankolunk. Ezért most megnéztük Komárom-Esztergomban hol a legolcsóbb benzin és gázolajára. A legjobb benzin ár jelenleg Tatán a Faller Jenő út 3. MOL Partner kúton található, ott 549.0 / liter. A legolcsóbb dízel pedig szintén ugyan itt Tatán található, a gázolaj 554.0 / liter.