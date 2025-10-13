Oroszlányiak, figyelem: újabb útfelújításokra lehet számítani a napokban

Október közepén újabb útfelújítás kezdődik a városban: a következő hetekben több utcában is munkagépek dolgoznak majd, hogy megújuljon az aszfaltburkolat és a járdaszakaszok. A fejlesztések célja, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés a mindennapokban.

Az útfelújítások részletes leírása

Forrás: oroszlany.hu

Útfelújítások sorozata folytatódik Oroszlányban

A mostani beruházások a város úthálózatának megújítását célzó hosszabb távú fejlesztési program részét képezik. Az önkormányzat az elmúlt években több hasonló útszakaszt is rendbe tetetett, a cél pedig, hogy a város teljes belterületi úthálózata fokozatosan megújuljon.

A munkálatok október 14-én, kedden indulnak, és várhatóan november közepéig tartanak. Az első napokban az útbontási és előkészítő munkák zajlanak, ezt követően kezdődik az aszfaltozás, a szegélyek és vízelvezetők rendezése. Az egyik szakaszon rövidebb, körülbelül egyhetes lezárásra lehet számítani, a másikon pedig közel öt hétig tart majd a kivitelezés.

A felújítást a Vértes-Út Kft. és a Hornyák Útépítő Kft. végzi az önkormányzat megbízásából, ütemezetten, szakaszos lezárások mellett. A város arra kéri a lakosságot, hogy a munkaterületek környékén legyenek figyelmesek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat. A felújítások nemcsak a közlekedés biztonságát, hanem az egész városképet is javítják – a megújult utak és járdák rendezettebb, esztétikusabb környezetet teremtenek a lakók számára.