október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztések

34 perce

Oroszlányiak, figyelem: újabb útfelújításokra lehet számítani a napokban

Címkék#lezárás#oroszlány#aszfaltozás#felújítás

Oroszlány az elmúlt időszakban rengeteg változáson ment keresztül. Útfelújítások sorozata érintette a várost, és ez a tendencia továbbra sem apad. Újabb két útszakaszt aszfaltoznak újra, ezzel is korszerűbb környezetet teremtve.

Petrovics Milán

Október közepén újabb útfelújítás kezdődik a városban: a következő hetekben több utcában is munkagépek dolgoznak majd, hogy megújuljon az aszfaltburkolat és a járdaszakaszok. A fejlesztések célja, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés a mindennapokban.

útfelújítás
Az útfelújítások részletes leírása
Forrás: oroszlany.hu

Útfelújítások sorozata folytatódik Oroszlányban

A mostani beruházások a város úthálózatának megújítását célzó hosszabb távú fejlesztési program részét képezik. Az önkormányzat az elmúlt években több hasonló útszakaszt is rendbe tetetett, a cél pedig, hogy a város teljes belterületi úthálózata fokozatosan megújuljon.

A munkálatok október 14-én, kedden indulnak, és várhatóan november közepéig tartanak. Az első napokban az útbontási és előkészítő munkák zajlanak, ezt követően kezdődik az aszfaltozás, a szegélyek és vízelvezetők rendezése. Az egyik szakaszon rövidebb, körülbelül egyhetes lezárásra lehet számítani, a másikon pedig közel öt hétig tart majd a kivitelezés.

A felújítást a Vértes-Út Kft. és a Hornyák Útépítő Kft. végzi az önkormányzat megbízásából, ütemezetten, szakaszos lezárások mellett. A város arra kéri a lakosságot, hogy a munkaterületek környékén legyenek figyelmesek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat. A felújítások nemcsak a közlekedés biztonságát, hanem az egész városképet is javítják – a megújult utak és járdák rendezettebb, esztétikusabb környezetet teremtenek a lakók számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu