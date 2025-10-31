Újjászületett a hántai bekötőút – 4,5 kilométeren új burkolat

Közel 300 millió forintos beruházással újult meg Hánta bekötőútja Komárom-Esztergomban. Az útfelújítás egy közel 4,5 kilométeres útszakaszt érintett - a Magyar Közút Nonprofit Zrt. újította fel saját beruházásban, a Magyar falu program keretében. Az út ünnepélyes átadását szerdán tartották a helyszínen.

Az útfelújítás végeztével, az ünnepélyes átadás

Forrás: Facebook/Sinkovicz Zoltán

A zsákfalu útfelújítása még nem minden

A felújított útszakasz jelentőségét Czunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte az eseményen. Mint mondta, a Kisbérhez tartozó, mintegy ötszáz fős Hánta igazi zsákfalu, ahol a lakók kizárólag ezen a bekötőúton keresztül tudnak eljutni a térség más településeire.

A Magyar falu program egyik fő célja, hogy a kistelepüléseket is bekapcsolja a térségi vérkeringésbe. A jó minőségű utak nemcsak a mindennapi közlekedést könnyítik meg, hanem hozzájárulnak a helyben maradáshoz, a vidéki életminőség javításához is

- fogalmazott a képviselő.

A felújítás során mintegy ötezer tonna aszfaltot építettek be az új burkolat kialakításához - erről Barabás Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója tájékoztatott. Elmondta, hogy a munkálatokat a kisbéri mérnökség dolgozói végezték, vagyis a projekt megvalósításában helyben élő szakemberek is közreműködtek.

Az útszakasz teljes felújítása nemcsak a burkolat cseréjét jelentette, hanem az útpadka és a vízelvezető rendszer rendezését is elvégezték, hogy hosszú távon is biztonságos maradjon a közlekedés. A fejlesztéssel a hántai bekötőút nemcsak biztonságosabbá vált, hanem egyben új reményt is hoz a zsákfalvaknak – hiszen az ilyen fejlesztések bizonyítják, hogy a legkisebb településekre is jut figyelem és forrás.