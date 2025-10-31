október 31., péntek

Farkas névnap

+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útfelújítás

1 órája

Újjászületett a hántai bekötőút – 4,5 kilométeren új burkolat

Címkék#Czunyiné dr. Bertalan Judit#Sinkovitz Zoltán#kisbér#útfelújítás

Környékünk délebbi része, a Kisbéri járás, immár nem az első felújítását kapta. Ezúttal a hántai bekötőút több, mint 4 kilométeres szakaszát érte a szerencse. Az útfelújítási munkálatok végeztével, ünnepélyes útátadásra is sor került.

Petrovics Milán

Közel 300 millió forintos beruházással újult meg Hánta bekötőútja Komárom-Esztergomban. Az útfelújítás egy közel 4,5 kilométeres útszakaszt érintett - a Magyar Közút Nonprofit Zrt. újította fel saját beruházásban, a Magyar falu program keretében. Az út ünnepélyes átadását szerdán tartották a helyszínen.

útfelújítás
Az útfelújítás végeztével, az ünnepélyes átadás 
Forrás: Facebook/Sinkovicz Zoltán

A zsákfalu útfelújítása még nem minden

A felújított útszakasz jelentőségét Czunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte az eseményen. Mint mondta, a Kisbérhez tartozó, mintegy ötszáz fős Hánta igazi zsákfalu, ahol a lakók kizárólag ezen a bekötőúton keresztül tudnak eljutni a térség más településeire.

A Magyar falu program egyik fő célja, hogy a kistelepüléseket is bekapcsolja a térségi vérkeringésbe. A jó minőségű utak nemcsak a mindennapi közlekedést könnyítik meg, hanem hozzájárulnak a helyben maradáshoz, a vidéki életminőség javításához is

- fogalmazott a képviselő. 

A felújítás során mintegy ötezer tonna aszfaltot építettek be az új burkolat kialakításához - erről Barabás Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója tájékoztatott. Elmondta, hogy a munkálatokat a kisbéri mérnökség dolgozói végezték, vagyis a projekt megvalósításában helyben élő szakemberek is közreműködtek.

Az útszakasz teljes felújítása nemcsak a burkolat cseréjét jelentette, hanem az útpadka és a vízelvezető rendszer rendezését is elvégezték, hogy hosszú távon is biztonságos maradjon a közlekedés. A fejlesztéssel a hántai bekötőút nemcsak biztonságosabbá vált, hanem egyben új reményt is hoz a zsákfalvaknak – hiszen az ilyen fejlesztések bizonyítják, hogy a legkisebb településekre is jut figyelem és forrás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu