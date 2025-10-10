október 10., péntek

Gedeon névnap

13°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

A kátyúk ideje lejárt: átadták a felújított utcákat Etén

Címkék#Czunyiné dr. Bertalan Judit#Ete#útfelújítás

Október elején újabb fejlesztésnek örülhettek az eteiek: ünnepélyes keretek között adták át a felújított Petőfi és Diófa utcát, amelyre a Magyar Falu Program révén 30 millió forint támogatást nyert a település. A beruházás tavaly nyert indítványt, az útfelújítás pedig idén fejeződött be.

Petrovics Milán

Október elején ismét örömteli eseménynek lehettek tanúi az eteiek: ünnepélyesen átadták a megújult Petőfi és Diófa utcát, amelyek felújítása a Magyar Falu Program támogatásával valósult meg. A település 30 millió forintot nyert az útfelújításra, amelynek kivitelezése idén zárult le, miután a projekt tavaly megkapta a szükséges jóváhagyást.

útfelújítás
Az útfelújítás átadóján elvágták a nemzeti színű szalagot
Fotó: Hagymás Bence/24 Óra

Útfelújítás Etén: végre sima utakon közlekedhetnek a lakosok

Az útátadáson Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is részt vett. Beszédében hangsúlyozta: a program ezeknek a kis településeknek jön a legjobban, mint Ete. 

A Magyar Falu Program épp az ilyen kistelepülések számára kínál valódi fejlődési lehetőséget. Etén az elmúlt években nemcsak egy, hanem már a harmadik, sőt talán a negyedik utca újult meg, és a támogatásoknak köszönhetően több más fejlesztés – köztük az óvodaépítés és a sportolók számára biztosított kisbusz – is megvalósult.

A képviselő asszony szerint örömteli látni, hogy Ete gyakorlatilag teljes belterületi úthálózata megújult, ami nemcsak esztétikai, hanem biztonsági szempontból is fontos előrelépés.

Az eseményen dr. Veres Zoltán, a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat főjegyzője is köszöntötte a megjelenteket.

Bár apró lépésnek tűnhet, a most átadott útszakasz az eteiek számára mégis nagy jelentőséggel bír, hiszen hozzájárul a település további gyarapodásához.

- emelte ki. 

Az ünnepség végén a résztvevők közösen vágták át a nemzeti színű szalagot, ezzel hivatalosan is átadva a megújult útszakaszokat a forgalomnak.

GALÉRIA: Szalagvágással ünnepelték Ete megújult úthálózatát (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu