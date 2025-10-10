1 órája
A kátyúk ideje lejárt: átadták a felújított utcákat Etén
Október elején újabb fejlesztésnek örülhettek az eteiek: ünnepélyes keretek között adták át a felújított Petőfi és Diófa utcát, amelyre a Magyar Falu Program révén 30 millió forint támogatást nyert a település. A beruházás tavaly nyert indítványt, az útfelújítás pedig idén fejeződött be.
Október elején ismét örömteli eseménynek lehettek tanúi az eteiek: ünnepélyesen átadták a megújult Petőfi és Diófa utcát, amelyek felújítása a Magyar Falu Program támogatásával valósult meg. A település 30 millió forintot nyert az útfelújításra, amelynek kivitelezése idén zárult le, miután a projekt tavaly megkapta a szükséges jóváhagyást.
Útfelújítás Etén: végre sima utakon közlekedhetnek a lakosok
Az útátadáson Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is részt vett. Beszédében hangsúlyozta: a program ezeknek a kis településeknek jön a legjobban, mint Ete.
A Magyar Falu Program épp az ilyen kistelepülések számára kínál valódi fejlődési lehetőséget. Etén az elmúlt években nemcsak egy, hanem már a harmadik, sőt talán a negyedik utca újult meg, és a támogatásoknak köszönhetően több más fejlesztés – köztük az óvodaépítés és a sportolók számára biztosított kisbusz – is megvalósult.
A képviselő asszony szerint örömteli látni, hogy Ete gyakorlatilag teljes belterületi úthálózata megújult, ami nemcsak esztétikai, hanem biztonsági szempontból is fontos előrelépés.
Az eseményen dr. Veres Zoltán, a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat főjegyzője is köszöntötte a megjelenteket.
Bár apró lépésnek tűnhet, a most átadott útszakasz az eteiek számára mégis nagy jelentőséggel bír, hiszen hozzájárul a település további gyarapodásához.
- emelte ki.
Az ünnepség végén a résztvevők közösen vágták át a nemzeti színű szalagot, ezzel hivatalosan is átadva a megújult útszakaszokat a forgalomnak.
GALÉRIA: Szalagvágással ünnepelték Ete megújult úthálózatát (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence