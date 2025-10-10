A kátyúk ideje lejárt: átadták a felújított utcákat Etén

Október elején ismét örömteli eseménynek lehettek tanúi az eteiek: ünnepélyesen átadták a megújult Petőfi és Diófa utcát, amelyek felújítása a Magyar Falu Program támogatásával valósult meg. A település 30 millió forintot nyert az útfelújításra, amelynek kivitelezése idén zárult le, miután a projekt tavaly megkapta a szükséges jóváhagyást.

Az útfelújítás átadóján elvágták a nemzeti színű szalagot

Fotó: Hagymás Bence/24 Óra

Útfelújítás Etén: végre sima utakon közlekedhetnek a lakosok

Az útátadáson Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is részt vett. Beszédében hangsúlyozta: a program ezeknek a kis településeknek jön a legjobban, mint Ete.

A Magyar Falu Program épp az ilyen kistelepülések számára kínál valódi fejlődési lehetőséget. Etén az elmúlt években nemcsak egy, hanem már a harmadik, sőt talán a negyedik utca újult meg, és a támogatásoknak köszönhetően több más fejlesztés – köztük az óvodaépítés és a sportolók számára biztosított kisbusz – is megvalósult.

A képviselő asszony szerint örömteli látni, hogy Ete gyakorlatilag teljes belterületi úthálózata megújult, ami nemcsak esztétikai, hanem biztonsági szempontból is fontos előrelépés.

Az eseményen dr. Veres Zoltán, a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat főjegyzője is köszöntötte a megjelenteket.

Bár apró lépésnek tűnhet, a most átadott útszakasz az eteiek számára mégis nagy jelentőséggel bír, hiszen hozzájárul a település további gyarapodásához.

- emelte ki.

Az ünnepség végén a résztvevők közösen vágták át a nemzeti színű szalagot, ezzel hivatalosan is átadva a megújult útszakaszokat a forgalomnak.