Ezt most mindenkinek tudnia kell, aki útnak indul: kiemelten forgalmas hetek jönnek!
Az előttünk álló két hétvégén tömegek indulnak ismételten útnak, az őszi iskolai szünet és a Mindenszentek miatt. A megszokottól eltérő kamionstopra és több autópályát érintő forgalomkorlátozásokra is készülni kell a következő hetekbe, annak aki utazást tervez az ünnepi időszakban.
Csütörtökön veszi kezdetét az őszi iskolai szünet, amely az évszak két legforgalmasabb hétvégéjét is magában foglalja. Az őszi vakáció október 23-tól, csütörtöktől, egészen november 2-ig, vasárnapig tart. Az autopalyamatrica.hu korábbi tapasztalatai szerint ebben az időszakban országszerte többen indulnak útnak, ezáltal jelentős forgalomnövekedésre lehet számítani mindkét hétvégén az utakon. Az utazás minden apró mozzanatát érdemes ilyenkor jó előre megtervezni.
Érdemes felkészülni utazás előtt a megnövekedett forgalomra
Ilyenkor a családok többsége útra kel, sokan kihasználják az október 23-ához kapcsolódó hosszú hétvégét utazásra. Mivel Mindenszentek napja (november 1.) idén szombatra esik, sokan már a négynapos hétvégén (október 23–26. között) felkeresik a temetőket, különösen azok, akik az ország több pontján is szeretnének megemlékezni szeretteikről. Aki teheti, autóval indul útnak, főleg hosszabb távolság esetén.
A következő napokban szinte teljesen felborul, a már megszokott közlekedési rend, mivel október 23-a csütörtökre, november 1-e azonban szombatra esik. A megnövekedett forgalom különösen a települések temetői körül, illetve a forgalmasabb utak torkolatainál és leágazásainál várható. A fővárosból ki és be vezető utakon, illetve a nagyobb városok útjain is a szokásosnál nagyobb forgalomra érdemes felkészülni.
Megnövekedett forgalom az autópályákon is
A Komárom-Esztergom vármegyét érintő autópályákon, az M1-es autópálya, illetve az M7-es autópálya szakaszain is a szokásosnál nagyobb türelemmel érdemes a következő napoktól közlekedni, ugyanis az ünnepnapi és a hétvégi forgalom mellett szakaszos felújítási munkálatok is zajlanak mindkét autópálya szakaszain, ami sebességkorlátozásokkal és forgalomterelésekkel jár. Az ősz legnagyobb munkálata az M7-esen zajló burkolatcsere és az M1-es nagyszabású bővítése.
Ez az 5 legfontosabb térkép most az M1-esen autózóknak, fontos bejelentést tett az MKIF
Figyelem, változik a kamionstop rendje a hétvégéken Komárom-Esztergom megyében is
Az előttünk álló időszakban nem a megszokott rend szerint alakul a kamionstop, így aki utazást tervez, különösen figyeljen az időpontokra!
- Október 22-23. (szerda–csütörtök):
A kamionstop nem a szokásos hétvégi időpontban, hanem már október 22-én, szerdán 22 órától lép életbe, és október 23-án, csütörtökön 22 óráig tart. Ez a hosszú hétvége miatt érvényes eltérés.
- Október 25-26. (szombat–vasárnap):
A vasárnapi korlátozás viszont a megszokott módon zajlik: október 25-én, szombat 22 órától október 26-án, vasárnap 22 óráig lesz érvényben a kamionstop.
- Mindenszentek hétvégéje (november 1–2.):
Idén november 1-je, Mindenszentek napja szombatra esik, így a kamionstop is módosul. Ezúttal nem péntek este 22 órakor, hanem csak szombat reggel 8 órakor kezdődik, és vasárnap este 22 óráig tart.
Kérjük az autósokat, különösen a tehergépjárművekkel közlekedőket, hogy tervezzék meg előre útvonalaikat, és vegyék figyelembe a változásokat!
Érdemes figyelni az indulást megelőzően is
Érdemes az autópályamatrica vásárlását is átgondolni, különösen annak, aki mindkét hétvégén kocsiba ül – a helyes választást matrica-tervező is segíti. Emellett nem árt ellenőrizni a meglévő (nem éves) matricák érvényességi idejét is. Az autopalyamatrica.hu szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy az autósok az utazás tervezésekor mindenképpen vegyék figyelembe a szokásosnál hosszabb menetidőt, készüljenek fel a várható lassulásokra, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb figyelemmel és türelemmel közlekedjenek.
A közlekedésbiztonság Magyarországon az utóbbi években újra középpontba került. Egyre nagyobb a forgalom, gyakoribbak a sávlezárások, a gyorshajtás pedig még mindig problémákat okoz. Hoffer Zsolt rendőr alezredes, vezetéstechnikai oktató és a Hungarian Police Rallye Team pilótája szerint a közlekedés biztonsága nemcsak a szabályokon, hanem az emberi tényezőn, a vezetési szokásokon és a felelősségtudaton múlik.
A munkálatok utolsó ütemét az MKIF munkatársai szombatról vasárnapra virradóra hajtották végre. Az utolsó fázisban a velencei gyalogos felüljáró utolsó két eleme került a helyére. A munka idejére az M7-es autópálya forgalmát megállították, teljes pályazár mellett dolgoztak a hajnali órákban. A 193 tonnás és 80 méteres elemet 8 részben szállították a helyszínre, amelyeket 2-2 darab elemenként emeltek a magasba. A munkálatok a további időszakban az esti órákban folytatódnak., amely során részlegesen vagy teljesen alkalmanként lezárások várhatóak a velencei-pihenő parkolóiban.