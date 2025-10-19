Ezt most mindenkinek tudnia kell, aki útnak indul: kiemelten forgalmas hetek jönnek!

Csütörtökön veszi kezdetét az őszi iskolai szünet, amely az évszak két legforgalmasabb hétvégéjét is magában foglalja. Az őszi vakáció október 23-tól, csütörtöktől, egészen november 2-ig, vasárnapig tart. Az autopalyamatrica.hu korábbi tapasztalatai szerint ebben az időszakban országszerte többen indulnak útnak, ezáltal jelentős forgalomnövekedésre lehet számítani mindkét hétvégén az utakon. Az utazás minden apró mozzanatát érdemes ilyenkor jó előre megtervezni.

Érdemes felkészülni utazás előtt az ünnepek alatti megnövekedett forgalomra az utakon

Fotó: Benke Emília / Forrás: autopalyamatrica.hu

Érdemes felkészülni utazás előtt a megnövekedett forgalomra

Ilyenkor a családok többsége útra kel, sokan kihasználják az október 23-ához kapcsolódó hosszú hétvégét utazásra. Mivel Mindenszentek napja (november 1.) idén szombatra esik, sokan már a négynapos hétvégén (október 23–26. között) felkeresik a temetőket, különösen azok, akik az ország több pontján is szeretnének megemlékezni szeretteikről. Aki teheti, autóval indul útnak, főleg hosszabb távolság esetén.

A következő napokban szinte teljesen felborul, a már megszokott közlekedési rend, mivel október 23-a csütörtökre, november 1-e azonban szombatra esik. A megnövekedett forgalom különösen a települések temetői körül, illetve a forgalmasabb utak torkolatainál és leágazásainál várható. A fővárosból ki és be vezető utakon, illetve a nagyobb városok útjain is a szokásosnál nagyobb forgalomra érdemes felkészülni.

Megnövekedett forgalom az autópályákon is

A Komárom-Esztergom vármegyét érintő autópályákon, az M1-es autópálya, illetve az M7-es autópálya szakaszain is a szokásosnál nagyobb türelemmel érdemes a következő napoktól közlekedni, ugyanis az ünnepnapi és a hétvégi forgalom mellett szakaszos felújítási munkálatok is zajlanak mindkét autópálya szakaszain, ami sebességkorlátozásokkal és forgalomterelésekkel jár. Az ősz legnagyobb munkálata az M7-esen zajló burkolatcsere és az M1-es nagyszabású bővítése.