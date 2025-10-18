október 18., szombat

Csillagászat

1 órája

Ragyog az őszi égbolt - megérkezett a Lemmon-üstökös!

Címkék#Szelim-barlang#Lemmon#Gerecse#Bükk#üstökös

Ősszel különleges látványban lesz részünk megérkezik az év egyik legvártabb égi jelensége, a Lemmon-üstökös. Az üstökös 2025 októberének végén halad el legközelebb a Földhöz, és a szakértők szerint ekkor akár szabad szemmel is látható lesz a zölden ragyogó csóvája. Ez az égi vendég igazi ritkaságnak számít, így méltán válhat az év egyik legizgalmasabb csillagászati eseményévé.

Varga Panna

Most kapaszkodj meg, és hozd majd magaddal a fényképező gépedet. Az üstökös 2025 őszének egyik leglátványosabb égi eseménye lesz, amikor megérkezik a zöldesen izzó Lemmon-üstökös. A jelenség igazi ritkaságnak számít, így októberben érdemes lesz kémlelni az eget, hiszen nem mindennap bukkan fel ilyen fényes üstökös az éjszakában.

Üstökös 2025: Lemon üstökös közeledik a föld felé
Üstökös 2025: Lemmon üstökös közeledik a föld felé és meglehet majd csodálni ezt a égi jelenséget
Forrás: https://koponyeg.hu

Üstökös 2025 -ben: A Lemon üstökös megfigyelése 

A C/2025 A6 (Lemmon) üstökös 2025 őszén válik igazán látványossá az éjszakai égbolton. Október 21-én lesz földközelben, ekkor körülbelül 90 millió kilométerre halad el tőlünk, majd november 8-án kerül a legközelebb a Naphoz. Ez az időszak ígérkezik a legjobb alkalomnak a megfigyelésre, hiszen ilyenkor lehet majd a legfényesebb, akár szabad szemmel is észlelhető, nem kell hozzá teleszkóp sem. 

Magyar felfedezések

A magyar amatőr csillagászok már nyáron észlelték az üstököst. Az első hazai megfigyelésről Sánta Gábor számolt be augusztus 23-án, majd Czeglédi Balázs készített rajzot augusztus 25-én, Dr. Elek Tamás pedig augusztus 26-án készítette el az első hazai felvételt Nyíregyháza-Orosról. A megfigyelések során 8 és 35 centiméter közötti átmérőjű távcsöveket használtak, és már ekkor látható volt a halvány, zöldes kóma és a keskeny csóva.

Szabad szemmel is látható lesz a Lemon üstökös
Forrás: https://www.meteomecsek.hu/

Hol látható a Lemon üstökös 2025-ben?

A Lemmon-üstökös Magyarországról is megfigyelhető lesz 2025 őszén, elsősorban október közepétől november elejéig. Az üstökös az északi égbolton tűnik fel, majd lassan a déli irányba halad tovább, ezért hazánkból főként október végéig lesz jól látható. A megfigyeléshez érdemes sötét, városon kívüli helyet választani, ahol nincs fényszennyezés  így például a Gerecse, a Vértes, vagy a Bükk magasabb pontjairól is gyönyörűen látható lesz a zölden ragyogó Lemmon-üstökös.

Megfigyelések

A szakemberek szerint a fényessége +4,5 és +7,5 magnitúdó között alakulhat, ami azt jelenti, hogy fényszennyezéstől mentes vidéki területekről, derült időben akár távcső nélkül is megpillanthatjuk.

Miért zöld színű?

A szakemberek elárulták, hogy miért is zöld színű. A Lemmon-üstökös jellegzetes zöldes fénye a kétatomos szénmolekulák fénykibocsátása miatt látható, csóvája hosszú és egyenes, ami a gáz- és porkibocsátás intenzitását jelzi. A legjobb, ha a megfigyelést naplemente után néhány órával, sötét, városon kívüli helyről próbáljuk meg a hegytetőkről mint például a Turul madárnál Tatabányán, vagy akár Esztergomi Prédikálószéken

Üstökös 2025: Lemon üstökös közeledik a föld felé
Zöld színben pompázik a Lemmon üstökös
Forrás: https://www.csillagaszat.hu/

Mikor látható a legjobban az üstökös?

Október 21-én lesz a legjobb alkalom, hogy megpillantsd az üstököst, ráadásul ekkor még távcsőre sem lesz szükséged hozzá. A legszebb látványért érdemes magasabb, fényszennyezéstől mentes helyszínt választani  például a tatabányai Szelim-barlang környékét vagy a tatai Kálvária-dombot . Innen gyönyörű kilátás nyílik majd az égre, ahol a Lemmon-üstökös zöldesen izzó fénye igazi őszi csodát varázsol az éjszakába.

Ha az időjárás is kegyes lesz, 2025 őszén mindannyian szemtanúi lehetünk ennek a ritka égi jelenségnek. Érdemes tehát derült estéken kinézni a csillagos ég alá, mert a Lemmon-üstökös látványa könnyen az év egyik legszebb csillagászati élménye lehet.

 

 

