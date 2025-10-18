Ragyog az őszi égbolt - megérkezett a Lemmon-üstökös!

Most kapaszkodj meg, és hozd majd magaddal a fényképező gépedet. Az üstökös 2025 őszének egyik leglátványosabb égi eseménye lesz, amikor megérkezik a zöldesen izzó Lemmon-üstökös. A jelenség igazi ritkaságnak számít, így októberben érdemes lesz kémlelni az eget, hiszen nem mindennap bukkan fel ilyen fényes üstökös az éjszakában.

Üstökös 2025: Lemmon üstökös közeledik a föld felé

Üstökös 2025 -ben: A Lemon üstökös megfigyelése

A C/2025 A6 (Lemmon) üstökös 2025 őszén válik igazán látványossá az éjszakai égbolton. Október 21-én lesz földközelben, ekkor körülbelül 90 millió kilométerre halad el tőlünk, majd november 8-án kerül a legközelebb a Naphoz. Ez az időszak ígérkezik a legjobb alkalomnak a megfigyelésre, hiszen ilyenkor lehet majd a legfényesebb, akár szabad szemmel is észlelhető, nem kell hozzá teleszkóp sem.

Magyar felfedezések

A magyar amatőr csillagászok már nyáron észlelték az üstököst. Az első hazai megfigyelésről Sánta Gábor számolt be augusztus 23-án, majd Czeglédi Balázs készített rajzot augusztus 25-én, Dr. Elek Tamás pedig augusztus 26-án készítette el az első hazai felvételt Nyíregyháza-Orosról. A megfigyelések során 8 és 35 centiméter közötti átmérőjű távcsöveket használtak, és már ekkor látható volt a halvány, zöldes kóma és a keskeny csóva.

Szabad szemmel is látható lesz a Lemon üstökös

Hol látható a Lemon üstökös 2025-ben?

A Lemmon-üstökös Magyarországról is megfigyelhető lesz 2025 őszén, elsősorban október közepétől november elejéig. Az üstökös az északi égbolton tűnik fel, majd lassan a déli irányba halad tovább, ezért hazánkból főként október végéig lesz jól látható. A megfigyeléshez érdemes sötét, városon kívüli helyet választani, ahol nincs fényszennyezés így például a Gerecse, a Vértes, vagy a Bükk magasabb pontjairól is gyönyörűen látható lesz a zölden ragyogó Lemmon-üstökös.

Megfigyelések

A szakemberek szerint a fényessége +4,5 és +7,5 magnitúdó között alakulhat, ami azt jelenti, hogy fényszennyezéstől mentes vidéki területekről, derült időben akár távcső nélkül is megpillanthatjuk.

Miért zöld színű?

A szakemberek elárulták, hogy miért is zöld színű. A Lemmon-üstökös jellegzetes zöldes fénye a kétatomos szénmolekulák fénykibocsátása miatt látható, csóvája hosszú és egyenes, ami a gáz- és porkibocsátás intenzitását jelzi. A legjobb, ha a megfigyelést naplemente után néhány órával, sötét, városon kívüli helyről próbáljuk meg a hegytetőkről mint például a Turul madárnál Tatabányán, vagy akár Esztergomi Prédikálószéken .