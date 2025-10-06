Emberek a csillagok között – így formálja a jövőnket az űrkutatás

Október 4–10. között ünnepeljük az Űrkutatás Hete (World Space Week) eseménysorozatát – ez az az időszak, amikor a világ tudományos közösségei, iskolák, múzeumok és a közvélemény közösen emlékeznek és ünnepelnek az űrkutatás múltjára, jelenére és jövőjére. Az idei év globális mottója „Living in Space – Élet az űrben”, amely azt járja körül, hogyan lesz az űr tartós élettér: mit jelent a mindennapi élet, munka és egészség megőrzése mikrogravitációban, hogyan készülünk holdi bázisokra és hosszabb űrutakra. Különösen aktuális nálunk is, hiszen Magyarország nemrég ismét képviselteti magát az űrben, és egyik legismertebb hazai arc, Kapu Tibor az, akit most újra a reflektorfénybe hozunk – nemcsak mint űrhajóst, hanem mint azt a jelképet, aki révén a hazai űrprogram kapui ismét kitárulnak.

Kapu Tibor, a HUNOR program kutatóűrhajósa, 2025-ben új fejezetet nyitott a magyar űrkutatás történetében

Az űrkutatás hete – A Szputnyiktól a Marsig

Az Űrkutatás Hetét nem véletlenül október elején tartják: 1957. október 4-én indult útjára a Szputnyik–1, az első mesterséges hold, amely megnyitotta az emberiség előtt az űrkorszakot. Ez az apró fémgömb nemcsak technológiai bravúr volt, hanem a tudományos kíváncsiság diadala is.

Azóta hatalmas utat tettünk meg: az Apollo-küldetések, a Mars-járók, a Nemzetközi Űrállomás, a James Webb-űrteleszkóp mind annak bizonyítékai, hogy az emberiség határai folyamatosan tágulnak.

Magyarok az űrben – új fejezet a HUNOR programmal

1980 óta először jutott ismét magyar űrhajós a világűrbe, és ezzel új fejezet nyílt a hazai űrtörténetben. Kapu Tibor 2025. június 25-én, magyar idő szerint 8:31-kor indult a floridai Kennedy Űrközpontból a SpaceX Falcon-9 rakétájával és a Crew Dragon űrhajóval az Ax-4 (Axiom Mission 4) küldetésben.

A start után pár perccel rendben leváltak a fokozatok, a kapszula pedig Föld körüli pályára állt – a cél a Nemzetközi Űrállomás (ISS) volt. Kapu az indítást követően a Dragon fedélzetéről jelentkezett: „ 15 millió magyar ember emelt ma idáig. ” A misszió során a legénység – az amerikai Peggy Whitson, a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski és az indiai Shubhanshu Shukla társaságában – több tucat tudományos kísérletet végzett, köztük magyar fejlesztéseket is.

” A misszió során a legénység – az amerikai Peggy Whitson, a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski és az indiai Shubhanshu Shukla társaságában – több tucat tudományos kísérletet végzett, köztük magyar fejlesztéseket is. Egy cikkünkben bemutattuk, milyen lesz az élet Kapu Tibor számára az ISS-en : napi edzések a csont- és izomtömeg védelmére, speciális élelmezés, szoros kísérleti menetrend.

: napi edzések a csont- és izomtömeg védelmére, speciális élelmezés, szoros kísérleti menetrend. A közönség itthon is végig követte a küldetés minden mozzanatát – még azt is, mikor térhet haza a magyar űrhajós, hiszen a visszaút időzítése az űrállomás helyzetétől és az időjárástól is függ. Többször is írtunk a tervezett menetrend módosulásait és a hazatérés esélyes időpontjait .

. Július 15-én aztán eljött a pillanat: a Crew Dragon sikeresen landolt a Csendes-óceánon, az Ax-4 személyzete – köztük Kapu Tibor – épségben tért vissza, ezzel történelmi küldetés zárult. A Történelmi pillanat: Kapu Tibor sikeresen visszatért a Földre beszámolónkban összefoglaltuk a leszállás kritikus szakaszait és a visszatérés utáni első órákat.

A példakép

A HUNOR program és Kapu Tibor útja nemcsak országos büszkeség, hanem helyi inspiráció is: a megye iskoláiban tanuló gyerekek-fiatalok előtt kézzelfogható példává teszi, hogy hazai tudással, nemzetközi együttműködésben el lehet jutni a világűrbe – és ami még fontosabb: a kísérletek eredménye visszacsorog a földi iparba, az orvoslásba, a digitális gazdaságba.