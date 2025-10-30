1 órája
Jön az ünnepi boltzár, csak ezek az üzetek lehetnek nyitva mindenszentekkor
Gyertyák fénye és megnövekedett forgalom jelzi minden évben mindenszentek időszakát. Az ünnepi nyitvatartás változásai miatt a legtöbb bolt zárva lesz, ezért nem árt előre gondolkodni, ha bevásárlást vagy temetőlátogatást tervezünk.
November 1-je, mindenszentek napja, idén szombatra esik, és hivatalos munkaszüneti nap, emiatt ünnepi nyitvatartás lesz érvényben. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a legtöbb nagyobb üzletlánc – köztük az Auchan, Tesco, Lidl, Penny Market, Aldi és Interspar áruházai – zárva tartanak ezen a napon. Mivel az ünnep hétvégére esik, nem lesz hosszú hétvége, de a boltzár így is sokakat meglephet.
Ünnepi nyitvatartás szombaton – mire készülj?
Mivel november 1-je szombatra esik, a boltok zárva tartása miatt pénteken (október 31-én) várható a legnagyobb forgalom a bevásárlóközpontokban. Érdemes előre gondolkodni, és a szükséges élelmiszereket, mécseseket, virágokat időben beszerezni.
Ez az egységes rend persze nemcsak Komárom-Esztergom vármegye minden városára és településére érvényes, hanem országszerte. A forgalom várhatóan október 31-én, pénteken lesz a legnagyobb, amikor a boltok a megszokott rend szerint üzemelnek. Aki teheti, az ünnep előtti napon vásároljon be, mert november 1-jén már csak a kivételek lesznek nyitva. November 2-án, vasárnap az üzletek visszatérnek a hétvégi nyitvatartás szerint.
Mely boltok lehetnek mégis nyitva?
A boltzár nem minden vállalkozásra vonatkozik. A kiskereskedelmi szabályozás szerint azok a kisboltok és családi vállalkozások, ahol a tulajdonos vagy közvetlen hozzátartozója személyesen dolgozik, nyitva lehetnek ünnepnapon is.
Ez a gyakorlatban a következőket jelenti:
- benzinkutak és shopok (pl. Spar Express, Fresh Corner),
- éjjel-nappali kisboltok,
- virágboltok,
- trafikok,
- valamint az ügyeletes gyógyszertárak.
A kisboltok ünnepi nyitvatartása településenként eltérhet, ezért érdemes előre telefonon vagy a bolt közösségi oldalán tájékozódni.
Miről szól november 1-je?
Mindenszentek napja a keresztény hagyományban az összes szent ünnepe, azoké is, akiknek nincs külön napjuk a naptárban. A megdicsőült egyház ünnepe. Magyarországon munkaszüneti nap. Sokan már ezen a napon kilátogatnak a temetőkbe, hogy gyertyát gyújtsanak elhunyt szeretteikért. Nem tévesztendő össze ugyanakkor a november 2-i halottak napjával, a szenvedő egyház ünnepével, ami az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívek napja. Mint a Wikipedia írja, utóbbi hazánkban fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról való megemlékezés napjává, felekezetektől független. A legtöbben ezen a napon látogatnak ki a sírkertekbe.
Forgalom és közlekedés mindenszentekkor
A mindenszentek idején megszokott, hogy a temetők környékén nagyobb forgalom és parkolási nehézségek alakulnak ki. Tatabányán, Komáromban és Esztergomban az önkormányzatok minden évben kérik az autósokat, hogy időben induljanak, és lehetőleg a kijelölt parkolókat vegyék igénybe. A rendőrség ilyenkor fokozott forgalom- és vagyonvédelmi ellenőrzést tart. A tömegközlekedési társaságok – különösen a városi járatok – jellemzően sűrített menetrenddel közlekednek a temetők irányába.
A temetők ünnepi rendje
A megye temetői ilyenkor meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat, jellemzően reggel 7 és este 8 óra között. Az autóval történő behajtást több helyen korlátozzák november 1-jén és 2-án, hogy biztosítsák a gyalogos közlekedést. A gyertyagyújtás és virágelhelyezés idején érdemes korán érkezni, mert délutánra már torlódások alakulhatnak ki.
- Komáromban a három köztemető – a komáromi, a koppánymonostori és a szőnyi – 7:30 és 20:00 óra között látogatható, viszont október 31. és november 2. között behajtási tilalom lesz érvényben. A város ingyenes parkolókat és rendőri jelenlétet biztosít az ünnepi időszakban.
- Tatabányán a négy köztemető – Síkvölgyi, Újbánhidai, Újtelepi és Felsőgallai – reggel 6 és este 9 között tart nyitva október 23. és november 2. között. Autóval kizárólag a Síkvölgyi temetőbe lehet behajtani, az Újtelepibe pedig az ünnep napjain még engedéllyel sem.
Megváltozik a tatabányai temetők nyitvatartása, gyászolók tízezreit érinti az új rend
- Dorogon a temető hosszabbított nyitvatartással várja az emlékezőket, a parkolás a 10-es főút mentén és a környező utcákban lehetséges.
- Esztergomban mindhárom temető – a Belvárosi, a Szentgyörgymezői és a Kertvárosi – 0–24 órában nyitva áll november 2-áig, a parkolás a környező utcákban és kijelölt területeken biztosított.
- Tatán már javában zajlik a készülődés: a piacon bőséges a koszorúkínálat, az árak 1200 és 10 000 forint között mozognak, a virágárusok szerint a közepes és természetes anyagú koszorúk a legnépszerűbbek.
Ennyibe kerül idén a halottainkra emlékezni: íme, a legkülönlegesebb darabok és az árak