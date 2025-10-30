Jön az ünnepi boltzár, csak ezek az üzetek lehetnek nyitva mindenszentekkor

November 1-je, mindenszentek napja, idén szombatra esik, és hivatalos munkaszüneti nap, emiatt ünnepi nyitvatartás lesz érvényben. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a legtöbb nagyobb üzletlánc – köztük az Auchan, Tesco, Lidl, Penny Market, Aldi és Interspar áruházai – zárva tartanak ezen a napon. Mivel az ünnep hétvégére esik, nem lesz hosszú hétvége, de a boltzár így is sokakat meglephet.

Mindenszentekkor a legtöbb üzlet zárva tart – az ünnepi nyitvatartás miatt érdemes előre bevásárolni.

Forrás: 24 Óra

Ünnepi nyitvatartás szombaton – mire készülj?

Mivel november 1-je szombatra esik, a boltok zárva tartása miatt pénteken (október 31-én) várható a legnagyobb forgalom a bevásárlóközpontokban. Érdemes előre gondolkodni, és a szükséges élelmiszereket, mécseseket, virágokat időben beszerezni.

Ez az egységes rend persze nemcsak Komárom-Esztergom vármegye minden városára és településére érvényes, hanem országszerte. A forgalom várhatóan október 31-én, pénteken lesz a legnagyobb, amikor a boltok a megszokott rend szerint üzemelnek. Aki teheti, az ünnep előtti napon vásároljon be, mert november 1-jén már csak a kivételek lesznek nyitva. November 2-án, vasárnap az üzletek visszatérnek a hétvégi nyitvatartás szerint.

Mely boltok lehetnek mégis nyitva?

A boltzár nem minden vállalkozásra vonatkozik. A kiskereskedelmi szabályozás szerint azok a kisboltok és családi vállalkozások, ahol a tulajdonos vagy közvetlen hozzátartozója személyesen dolgozik, nyitva lehetnek ünnepnapon is.

Ez a gyakorlatban a következőket jelenti:

benzinkutak és shopok (pl. Spar Express, Fresh Corner),

éjjel-nappali kisboltok,

virágboltok,

trafikok,

valamint az ügyeletes gyógyszertárak.

A kisboltok ünnepi nyitvatartása településenként eltérhet, ezért érdemes előre telefonon vagy a bolt közösségi oldalán tájékozódni.

Miről szól november 1-je? Mindenszentek napja a keresztény hagyományban az összes szent ünnepe, azoké is, akiknek nincs külön napjuk a naptárban. A megdicsőült egyház ünnepe. Magyarországon munkaszüneti nap. Sokan már ezen a napon kilátogatnak a temetőkbe, hogy gyertyát gyújtsanak elhunyt szeretteikért. Nem tévesztendő össze ugyanakkor a november 2-i halottak napjával, a szenvedő egyház ünnepével, ami az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívek napja. Mint a Wikipedia írja, utóbbi hazánkban fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról való megemlékezés napjává, felekezetektől független. A legtöbben ezen a napon látogatnak ki a sírkertekbe.

Forgalom és közlekedés mindenszentekkor

A mindenszentek idején megszokott, hogy a temetők környékén nagyobb forgalom és parkolási nehézségek alakulnak ki. Tatabányán, Komáromban és Esztergomban az önkormányzatok minden évben kérik az autósokat, hogy időben induljanak, és lehetőleg a kijelölt parkolókat vegyék igénybe. A rendőrség ilyenkor fokozott forgalom- és vagyonvédelmi ellenőrzést tart. A tömegközlekedési társaságok – különösen a városi járatok – jellemzően sűrített menetrenddel közlekednek a temetők irányába.