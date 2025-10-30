október 30., csütörtök

Alfonz névnap

21°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bevásárlás

1 órája

Jön az ünnepi boltzár, csak ezek az üzetek lehetnek nyitva mindenszentekkor

Címkék#ünnep#Komárom-Esztergom vármegye#áruház#mindenszentek#ünnepi nyitvatartás

Gyertyák fénye és megnövekedett forgalom jelzi minden évben mindenszentek időszakát. Az ünnepi nyitvatartás változásai miatt a legtöbb bolt zárva lesz, ezért nem árt előre gondolkodni, ha bevásárlást vagy temetőlátogatást tervezünk.

Bajcsy Tünde

November 1-je, mindenszentek napja, idén szombatra esik, és hivatalos munkaszüneti nap, emiatt ünnepi nyitvatartás lesz érvényben. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a legtöbb nagyobb üzletlánc – köztük az Auchan, Tesco, Lidl, Penny Market, Aldi és Interspar áruházai – zárva tartanak ezen a napon. Mivel az ünnep hétvégére esik, nem lesz hosszú hétvége, de a boltzár így is sokakat meglephet.

Mindenszentekkor a legtöbb üzlet zárva tart – az ünnepi nyitvatartás miatt érdemes előre bevásárolni.
Mindenszentekkor a legtöbb üzlet zárva tart – az ünnepi nyitvatartás miatt érdemes előre bevásárolni.
Forrás:  24 Óra

Ünnepi nyitvatartás szombaton – mire készülj?

Mivel november 1-je szombatra esik, a boltok zárva tartása miatt pénteken (október 31-én) várható a legnagyobb forgalom a bevásárlóközpontokban. Érdemes előre gondolkodni, és a szükséges élelmiszereket, mécseseket, virágokat időben beszerezni

Ez az egységes rend persze nemcsak Komárom-Esztergom vármegye minden városára és településére érvényes, hanem országszerte. A forgalom várhatóan október 31-én, pénteken lesz a legnagyobb, amikor a boltok a megszokott rend szerint üzemelnek. Aki teheti, az ünnep előtti napon vásároljon be, mert november 1-jén már csak a kivételek lesznek nyitva. November 2-án, vasárnap az üzletek visszatérnek a hétvégi nyitvatartás szerint.

Mely boltok lehetnek mégis nyitva?

A boltzár nem minden vállalkozásra vonatkozik. A kiskereskedelmi szabályozás szerint azok a kisboltok és családi vállalkozások, ahol a tulajdonos vagy közvetlen hozzátartozója személyesen dolgozik, nyitva lehetnek ünnepnapon is.

Ez a gyakorlatban a következőket jelenti:

  • benzinkutak és shopok (pl. Spar Express, Fresh Corner),
  • éjjel-nappali kisboltok,
  • virágboltok,
  • trafikok,
  • valamint az ügyeletes gyógyszertárak.

A kisboltok ünnepi nyitvatartása településenként eltérhet, ezért érdemes előre telefonon vagy a bolt közösségi oldalán tájékozódni.

Miről szól november 1-je?

Mindenszentek napja a keresztény hagyományban az összes szent ünnepe, azoké is, akiknek nincs külön napjuk a naptárban. A megdicsőült egyház ünnepe. Magyarországon munkaszüneti nap. Sokan már ezen a napon kilátogatnak a temetőkbe, hogy gyertyát gyújtsanak elhunyt szeretteikért. Nem tévesztendő össze ugyanakkor a november 2-i halottak napjával, a szenvedő egyház ünnepével, ami az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívek napja. Mint a Wikipedia írja, utóbbi hazánkban fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról való megemlékezés napjává, felekezetektől független. A legtöbben ezen a napon látogatnak ki a sírkertekbe.

Forgalom és közlekedés mindenszentekkor

A mindenszentek idején megszokott, hogy a temetők környékén nagyobb forgalom és parkolási nehézségek alakulnak ki. Tatabányán, Komáromban és Esztergomban az önkormányzatok minden évben kérik az autósokat, hogy időben induljanak, és lehetőleg a kijelölt parkolókat vegyék igénybe. A rendőrség ilyenkor fokozott forgalom- és vagyonvédelmi ellenőrzést tart. A tömegközlekedési társaságok – különösen a városi járatok – jellemzően sűrített menetrenddel közlekednek a temetők irányába.

A temetők ünnepi rendje

A megye temetői ilyenkor meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat, jellemzően reggel 7 és este 8 óra között. Az autóval történő behajtást több helyen korlátozzák november 1-jén és 2-án, hogy biztosítsák a gyalogos közlekedést. A gyertyagyújtás és virágelhelyezés idején érdemes korán érkezni, mert délutánra már torlódások alakulhatnak ki. 

  • Komáromban a három köztemető – a komáromi, a koppánymonostori és a szőnyi – 7:30 és 20:00 óra között látogatható, viszont október 31. és november 2. között behajtási tilalom lesz érvényben. A város ingyenes parkolókat és rendőri jelenlétet biztosít az ünnepi időszakban.
  • Tatabányán a négy köztemető – Síkvölgyi, Újbánhidai, Újtelepi és Felsőgallai – reggel 6 és este 9 között tart nyitva október 23. és november 2. között. Autóval kizárólag a Síkvölgyi temetőbe lehet behajtani, az Újtelepibe pedig az ünnep napjain még engedéllyel sem.
  • Esztergomban mindhárom temető – a Belvárosi, a Szentgyörgymezői és a Kertvárosi – 0–24 órában nyitva áll november 2-áig, a parkolás a környező utcákban és kijelölt területeken biztosított.
  • Tatán már javában zajlik a készülődés: a piacon bőséges a koszorúkínálat, az árak 1200 és 10 000 forint között mozognak, a virágárusok szerint a közepes és természetes anyagú koszorúk a legnépszerűbbek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu