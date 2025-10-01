Nyolc kisbaba született egyetlen nap alatt – örömhír a kórházban

Az elmúlt években folyamatosan csökken a születések száma Magyarországon és a környező országokban is. A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adatai szerint tavaly mindössze körülbelül 77 ezer újszülött jött világra hazánkban – ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb értéke. A demográfusok évek óta figyelmeztetnek arra, hogy a népességfogyás komoly társadalmi és gazdasági kihívásokat jelent a jövőre nézve. Azonban a komáromi kórházban a minap csoda történt, rendkívüli örömhír érkezett a közösségi oldalon.

Az újszülöttek száma folyamatosan csökken, azonban történnek még meglepetések - nyolc kis csoda érkezett egyetlen nap alatt Komáromban

Forrás: pexels.com

Történelmi mélyponton az újszülöttek száma

A szakértők szerint a társadalom elöregedése, a családalapítás kitolódása és a gazdasági nehézségek mind hozzájárulnak a folyamat erősödéséhez. A tavalyi 77 ezres szám kevesebb, mint fele az 1980-as évek elején mért évi 180 ezres számnak. Ráadásul az évek során mért legkevesebb szám a tavalyi születések száma. A KSH adatai szerint jól látható, hogy a gyermekvállalás ideje egyre későbbre tolódik: a nők átlagosan már nem 22, hanem inkább 30 éves korukban vállalják első gyermeküket. Ez a nyolcéves eltolódás jól érzékelteti a társadalmi változásokat.

Nyolc csoda egyetlen nap alatt

Nemcsak Magyarországon, hanem Szlovákiában is drámai a helyzet. A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint:

1993-ban még több mint 73 ezer gyermek született,

2024-ben viszont már alig 46 ezer.

Ez közel negyvenszázalékos visszaesést jelent három évtized alatt.

Ebben a kedvezőtlen demográfiai környezetben különösen nagy öröm, ha rövid időn belül ennyi kis élet indul el egyszerre. 2025. szeptember 25-én egy szülészeti osztályon 24 óra alatt nyolc kisbaba jött világra – ilyenre az adott intézményben több mint tíz éve nem volt példa.

Aznap öt kislány és három kisfiú született. Közülük különösen emlékezetes Levente érkezése, aki 9 óra 25 perckor jött világra – születési ideje így pontosan megegyezik a dátummal: 2025. 9. 25.

Ez az örömhír az észak-komáromi AGEL kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályáról érkezett. A kórház közösségi oldalán így fogalmazott: