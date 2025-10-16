Most életet menthetünk: az Országos Mentőszolgálat videóban tanítja az újraélesztést

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán tette közzé azt a rövid, de rendkívül fontos videót, amelyben a mentők lépésről lépésre bemutatják az újraélesztés helyes menetét. A felvétel az Újraélesztés Nemzetközi Napja alkalmából készült, és célja, hogy minél több ember merjen cselekedni vészhelyzetben.

Videóban mutatják meg a helyes újraélesztést a mentősök

Fotó: tatabanya.hu / Forrás: Illusztráció

Így végezheted helyesen az újraélesztést

A mentősök kiemelik: a sikeres újraélesztések döntő része azoknak az elsősegélynyújtóknak és civileknek köszönhető, akik nem várnak a segítségre, hanem azonnal megkezdik az életmentést. Külön elismeréssel említik a Szív City közösségi újraélesztő applikáció felhasználóit, akik már számos esetben segítettek bajba jutott embereken.

A videóban az Országos Mentőszolgálat szakemberei bemutatják, miként kell felismerni a bajt, mikor és hogyan kell megkezdeni a mellkaskompressziót, és mire figyeljünk az újraélesztés során.

„Nézd meg, tanuld meg, és ha kell, ne habozz cselekedni – egy élet múlhat rajta!” – hangsúlyozzák a mentők, akik arra kérnek mindenkit, hogy osszák meg a videót, hogy minél több emberhez eljuthasson az életmentés tudása.

Drámai életmentések és újraélesztések a megyéből

Sajnos Komárom-Esztergomban is gyakori, hogy újraélesztésre kerül sor, ezért tényleg kifejezetten fontos, hogy tisztában legyünk ennek menetével. Hiszen sosem tudhatjuk, mikor kerülünk mi is olyan helyzetbe, hogy ezt kell alkalmaznunk.

Idén áprilisban például rövid idő alatt két ilyen eset is történ. Először április 27-én Komáromban, amikor a Jedlik Ányos utcában a járókelők arra lettek figyelmesek, hogy a mentők valakit ápolnak a Mentha Patika előtt. Mentőhelikopter is leszállt 16 órakor a gyógyszertár mögött területre. Kiderült, hogy gyógyszereit ment kiváltani egy idős férfi a gyógyszertárba, amikor a pultban álló patikus észrevette, hogy a férfi elejti botját, majd összeesik. A patika munkatársai a vásárlók is egyből a beteg segítségére siettek és mentőt hívtak.