26 perce
Most életet menthetünk: az Országos Mentőszolgálat videóban tanítja az újraélesztést
Az Országos Mentőszolgálat egy figyelemfelhívó videóban mutatja be, hogyan kell helyesen megkezdeni az életmentő beavatkozást. Az Újraélesztés Nemzetközi Napján a mentők célja, hogy minél többen merjenek és tudjanak segíteni baj esetén – hiszen minden perc számít.
Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán tette közzé azt a rövid, de rendkívül fontos videót, amelyben a mentők lépésről lépésre bemutatják az újraélesztés helyes menetét. A felvétel az Újraélesztés Nemzetközi Napja alkalmából készült, és célja, hogy minél több ember merjen cselekedni vészhelyzetben.
Így végezheted helyesen az újraélesztést
A mentősök kiemelik: a sikeres újraélesztések döntő része azoknak az elsősegélynyújtóknak és civileknek köszönhető, akik nem várnak a segítségre, hanem azonnal megkezdik az életmentést. Külön elismeréssel említik a Szív City közösségi újraélesztő applikáció felhasználóit, akik már számos esetben segítettek bajba jutott embereken.
A videóban az Országos Mentőszolgálat szakemberei bemutatják, miként kell felismerni a bajt, mikor és hogyan kell megkezdeni a mellkaskompressziót, és mire figyeljünk az újraélesztés során.
„Nézd meg, tanuld meg, és ha kell, ne habozz cselekedni – egy élet múlhat rajta!” – hangsúlyozzák a mentők, akik arra kérnek mindenkit, hogy osszák meg a videót, hogy minél több emberhez eljuthasson az életmentés tudása.
Drámai életmentések és újraélesztések a megyéből
Sajnos Komárom-Esztergomban is gyakori, hogy újraélesztésre kerül sor, ezért tényleg kifejezetten fontos, hogy tisztában legyünk ennek menetével. Hiszen sosem tudhatjuk, mikor kerülünk mi is olyan helyzetbe, hogy ezt kell alkalmaznunk.
Idén áprilisban például rövid idő alatt két ilyen eset is történ. Először április 27-én Komáromban, amikor a Jedlik Ányos utcában a járókelők arra lettek figyelmesek, hogy a mentők valakit ápolnak a Mentha Patika előtt. Mentőhelikopter is leszállt 16 órakor a gyógyszertár mögött területre. Kiderült, hogy gyógyszereit ment kiváltani egy idős férfi a gyógyszertárba, amikor a pultban álló patikus észrevette, hogy a férfi elejti botját, majd összeesik. A patika munkatársai a vásárlók is egyből a beteg segítségére siettek és mentőt hívtak.
Halálos dráma a patikában: gyógyszerekért ment, összeesett a bácsi +videó
Majd pár nappal később egy férfi épp kocsijával indult volna, amikor az autóhoz érve hirtelen összeesett. Ezt követően drámai pillanatok játszódtak le az utcán, akihez több járókelő is azonnal odarohant segíteni, mivel látták a történteket.
Élet-halál harc az utcán: járókelők küzdöttek egy férfi életéért
Májusban aztán ismét drámai pillanatok játszódtak le, ezúttal Tatabányán, ahol otthon lett rosszul és esett össze egy középkorú férfi. A kiérkező mentősök hosszú percekig küzdöttek az életéért.
Otthonában esett össze egy férfi Tatabányán, mentősök küzdöttek az életéért
Augusztusban pedig az otthona kertjében töltötte az estét egy középkorú férfi a családjával, mikor hirtelen rosszul lett, majd összeesett. Az illető életéért családja küzdött.
Dráma a tatai családnál: holtan esett össze az apa a kertben