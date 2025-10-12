Újabb lehetőség támogatásokra

Lábatlan Helyi képviselő-testületi döntéssel a városi önkormányzat ismét szereplője lett a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által kiírt, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatnak. Támogatást nyerhetnek el a már felvételt nyert, felsőoktatási tanulmányokat folytató Duna-parti fiatalok, illetve az érettségi előtt álló középiskolások, továbbá a felsőoktatási intézményben továbbtanulni szándékozók. Több információ a városházán kérhető. A jelentkezési határidő november 4.