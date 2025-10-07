október 7., kedd

Torlódás

23 perce

Újabb baleset az M1-esen, jelentős torlódás alakult

Újabb fennakadás nehezíti a közlekedést kedd reggel. Az M1-es autópályán a BudapesT felé vezető oldalon torlódás alakult ki.

Kemma.hu

Összeütközött három személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kisigmánd közelében, a 84-es és a 85-ös kilométer között – írja a katvéd.hu. A balesethez az ácsi önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották. A rajok áramtalanítják az egyik gépkocsit, a helyszínen folyamatban van a műszaki mentés.

M1-es autópálya
Baleset miatt torlódik a forgalom az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

M1-es autópálya – hármas karambol bénítja a forgalmat

A baleset miatt torlódás alakult ki a térségben. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forgalom a mentés idején csak korlátozottan haladhat az érintett útszakaszon. 
 

 

