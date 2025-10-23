Elkészült Tata csodaparkolója – a természet is nyert vele

Elkészül az új tatai parkoló

Michl József, Tata polgármestere közösségi odalán most bejelentette, hogy az esőkertek is elkészültek, ezzel lezárult a beruházás, amit majd egy kis ünnepséggel is megünnepelnek később.

A 405 millió forintos, TOP Plusz program keretében megvalósuló beruházás a TÁMÉP Kft. kivitelezésében készült el. A projekt nem pusztán egy parkoló- és útfejlesztés, hanem a város vízrendezési stratégiájának fontos eleme, amely a klímaváltozás hatásaira reagál. A következő ütemekben a járdák, kapubejárók és zöldfelületek rendezése is sorra kerül, összesen több mint 200 cserje és 1700 évelő növény telepítésével.

Michl József polgármester korábban, a projekt megnyitóján arról beszélt, hogy a fejlesztés egy régi álom megvalósulása.

– A rendszer úgy van kialakítva, hogy a nagy esőzések után is elvezesse a csapadékot, és ne öntsön el semmit – mondta.

A zöld jövő városi szinten kezdődik

Borsó Tibor, a vármegyei önkormányzat alelnöke hozzátette, hogy ez a beruházás jól példázza, hogyan lehet egy város közterét innovatívan, a fenntarthatóság jegyében megújítani.

A tatai parkoló fejlesztése egyszerre szolgálja a közlekedők kényelmét és a környezet védelmét. Az új rendszer mintaként szolgálhat más települések számára is, hiszen a természetes vízgyűjtés és a városi zöldítés összekapcsolása egyre fontosabb eszköz a klímaváltozás hatásainak mérséklésében.

