Fejlődés és természet

1 órája

Elkészült Tata csodaparkolója – a természet is nyert vele

Tata újabb zöld fejlesztéssel büszkélkedhet: elkészült a város innovatív parkolója, amely nemcsak az autósokat szolgálja, hanem a természetet is. A példaértékű új tatai parkoló beruházása során esőkerteket és környezettudatos vízelvezető rendszert alakítottak ki.

Kemma.hu

A Kossuth tér és a Fazekas utca közötti terület az elmúlt hónapokban teljesen megújult. Az új tatai parkoló és útszakasz nem csupán rendezettebb környezetet kínál, hanem korszerű és zöld szemléletű vízrendezési megoldásokat is hozott a város életébe. A Szent Kereszt Plébániatemplom mögötti rész is új arculatot kapott, és a beruházás pedig mostanra befejeződött.

A példaértékű új tatai parkoló beruházása során esőkerteket és környezettudatos vízelvezető rendszert alakítottak ki
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra


A zöld fejlesztés egyik legkülönlegesebb eleme az esőkertek rendszere, amelyek az elvezetett csapadékvizet nem engedik veszni, hanem természetes módon szűrik és fokozatosan engedik vissza a talajba. Ez nemcsak a városi vízgazdálkodást segíti, hanem javítja a mikroklímát és növeli a zöldfelület arányát is.

GALÉRIA: Elkészült az új tatai innovatív parkoló (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Elkészül az új tatai parkoló

Michl József, Tata polgármestere közösségi odalán most bejelentette, hogy az esőkertek is elkészültek, ezzel lezárult a beruházás, amit majd egy kis ünnepséggel is megünnepelnek később. 

A 405 millió forintos, TOP Plusz program keretében megvalósuló beruházás a TÁMÉP Kft. kivitelezésében készült el. A projekt nem pusztán egy parkoló- és útfejlesztés, hanem a város vízrendezési stratégiájának fontos eleme, amely a klímaváltozás hatásaira reagál. A következő ütemekben a járdák, kapubejárók és zöldfelületek rendezése is sorra kerül, összesen több mint 200 cserje és 1700 évelő növény telepítésével.

Michl József polgármester korábban, a projekt megnyitóján arról beszélt, hogy a fejlesztés egy régi álom megvalósulása.
– A rendszer úgy van kialakítva, hogy a nagy esőzések után is elvezesse a csapadékot, és ne öntsön el semmit – mondta.

A zöld jövő városi szinten kezdődik

Borsó Tibor, a vármegyei önkormányzat alelnöke hozzátette, hogy ez a beruházás jól példázza, hogyan lehet egy város közterét innovatívan, a fenntarthatóság jegyében megújítani.
A tatai parkoló fejlesztése egyszerre szolgálja a közlekedők kényelmét és a környezet védelmét. Az új rendszer mintaként szolgálhat más települések számára is, hiszen a természetes vízgyűjtés és a városi zöldítés összekapcsolása egyre fontosabb eszköz a klímaváltozás hatásainak mérséklésében.
 

 

