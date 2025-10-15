október 15., szerda

Teréz névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Befogadó játszótér

1 órája

Kiderült, hogy milyen eszközök lesznek az új tatai játszótéren

Címkék#eszköz#Dr Horváth József#gyerekek tópart#növényesítés#platánfa#játék#akadálymentes#befogadó játszótér#játszótér

Akár már az ősz folyamán megnyílhat az új tatai játszótér, amely minden gyermek számára használható lesz. A Kemma.hu most megtudta, hogy milyen eszközök lehetnek majd az új tatai játszótéren, ami teljesen akadálymentes lesz.

Goletz-DeáK Viktória

A platánfák árnyékában, a tópart közelében épül Tata új, mindenki számára elérhető, befogadó játszótere, amelyet a Szerencsejáték Zrt. támogatásával valósít meg az önkormányzat. Azt is megtudtuk, hogy hol parkolhatnak azok, akik az új tatai játszótérhez érkeznek. 

Akár már az ősz folyamán megnyílhat az új tatai játszótér, amely minden gyermek számára használható lesz. A Kemma.hu most megtudta, hogy milyen eszközök lehetnek majd az új tatai játszótéren, ami teljesen akadálymentes lesz.
A Kemma.hu-nak dr. Horváth József, Tata jegyzője mutatta meg, hogy hova épülhet pontosan az új tatai játszótér és milyen eszközök lesznek rajta 
Fotó: GDV / Forrás:  24 Óra

A beruházás célja, hogy a városban legyen egy olyan közösségi tér, ahol a gyerekek együtt játszhatnak, függetlenül attól, hogy egészségesek vagy valamilyen fogyatékkal élnek.

Biztonságos lesz az új tatai játszótér

– Ez egy teljes értékű játszótér lesz minden gyerek számára, de lesznek olyan elemei, amiket akadálymentesen is tudnak használni, például mozgáskorlátozott vagy látássérült gyerekek – mondta el dr. Horváth József, Tata jegyzője.

A helyszínt gondos tervezés előzte meg, hiszen az önkormányzat célja az volt, hogy a játszótér természetes környezetbe illeszkedjen, és ne veszélyeztesse a platánokat sem. A fák gyökérzetének védelme érdekében szakértői vizsgálatot végeztek, a területet pedig zöldsávokkal és bokrokkal veszik majd körbe, hogy a gyerekek biztonságban legyenek, és a kutyák se tudjanak közvetlenül bemenni a játékokhoz.

Különleges eszközök lesznek

A befogadó játszótér különlegessége, hogy a legtöbb játékelem akadálymentesen megközelíthető lesz.

  • a homokozót például úgy alakítják ki, hogy kerekesszékkel is mellé lehessen állni, és egy emelt asztalról is lehessen homokozni
  • lesz fészekhinta, 
  • földbe süllyesztett trambulin, 
  • egy speciális libikóka, 
  • valamint egy nagy központi vár, amely tele lesz kirakós és logikai elemekkel.

– A játékok mind engedélyezett, minősített elemek lesznek, és a burkolat is olyan, hogy azon mozgáskorlátozott gyerekek is biztonságosan közlekedhetnek – tette hozzá a jegyző.

A kivitelezés teljes költsége nem ismert. A beszerzendő eszközök értékéről kapott a város csak tájékoztatást, az mintegy 80–90 millió forint, amelyet teljes egészében a Szerencsejáték Zrt. finanszíroz. A város csak a növényesítést és a környezet rendezését vállalta. Az engedélyezési folyamatok lezárása után – várhatóan napokon belül – el is indulhat az építkezés.

Nem épül külön parkoló

A jegyzőtől azt is megtudtuk, hogy a helyszín megközelítése is biztonságos lesz: a játszótér mellett ugyan nem alakítanak ki külön parkolót, de a családok a Hősök terén, a rendelőintézetnél és a Platán előtt tudnak megállni, ahol mozgássérült parkolókat is kijelölnek. Innen egy rövid, árnyas sétával elérhető a játszótér.

Akár már az ősz folyamán megnyílhat az új tatai játszótér, amely minden gyermek számára használható lesz. A Kemma.hu most megtudta, hogy milyen eszközök lehetnek majd az új tatai játszótéren, ami teljesen akadálymentes lesz.
A befogadó játszótér a kis kőfal és a platánfa közé eső területen lesz kialakítva 
Fotó: GDV / Forrás:  24 Óra

Az új játszótér egyik fontos célja, hogy ellensúlyozza az Öreg-tó másik oldalán, az Építők parkjában található nagy játszótér leterheltségét, és egyenletesebben ossza el a családok látogatását a város különböző részei között.

– Ha minden jól megy, már az ősz folyamán birtokba vehetik a gyerekek az új tatai játszóteret – fogalmazott dr. Horváth József, aki elmondta, hogy a helyszín kiválasztása nem véletlen: közel van az Új úti diákotthonhoz, ahol sok sérült kisgyermek nevelkedik, illetve a Vakok Intézetéhez, így a speciális nevelési igényű gyerekek számára is könnyen megközelíthető lesz. A tópart árnyas fái, a biztonságos környezet és a modern játékok együttesen teszik majd különlegessé az új tatai játszóteret, amely a tervek szerint még az idén megnyílik a kis látogatók előtt.

Pár hét múlva el is készülhet

– Ha minden jól megy, már az ősz folyamán birtokba vehetik a gyerekek az új tatai játszóteret – fogalmazott dr. Horváth József, aki elmondta, hogy a helyszín kiválasztása nem véletlen: közel van az Új úti diákotthonhoz, ahol sok sérült kisgyermek nevelkedik, illetve a Vakok Intézetéhez, így a speciális nevelési igényű gyerekek számára is könnyen megközelíthető lesz. A tópart árnyas fái, a biztonságos környezet és a modern játékok együttesen teszik majd különlegessé az új tatai játszóteret, amely a tervek szerint még az idén megnyílik a kis látogatók előtt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu