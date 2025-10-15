Kiderült, hogy milyen eszközök lesznek az új tatai játszótéren

A platánfák árnyékában, a tópart közelében épül Tata új, mindenki számára elérhető, befogadó játszótere, amelyet a Szerencsejáték Zrt. támogatásával valósít meg az önkormányzat. Azt is megtudtuk, hogy hol parkolhatnak azok, akik az új tatai játszótérhez érkeznek.

A Kemma.hu-nak dr. Horváth József, Tata jegyzője mutatta meg, hogy hova épülhet pontosan az új tatai játszótér és milyen eszközök lesznek rajta

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A beruházás célja, hogy a városban legyen egy olyan közösségi tér, ahol a gyerekek együtt játszhatnak, függetlenül attól, hogy egészségesek vagy valamilyen fogyatékkal élnek.

Biztonságos lesz az új tatai játszótér

– Ez egy teljes értékű játszótér lesz minden gyerek számára, de lesznek olyan elemei, amiket akadálymentesen is tudnak használni, például mozgáskorlátozott vagy látássérült gyerekek – mondta el dr. Horváth József, Tata jegyzője.

A helyszínt gondos tervezés előzte meg, hiszen az önkormányzat célja az volt, hogy a játszótér természetes környezetbe illeszkedjen, és ne veszélyeztesse a platánokat sem. A fák gyökérzetének védelme érdekében szakértői vizsgálatot végeztek, a területet pedig zöldsávokkal és bokrokkal veszik majd körbe, hogy a gyerekek biztonságban legyenek, és a kutyák se tudjanak közvetlenül bemenni a játékokhoz.

Különleges eszközök lesznek

A befogadó játszótér különlegessége, hogy a legtöbb játékelem akadálymentesen megközelíthető lesz.