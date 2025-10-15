2 órája
Kiderült, hogy milyen eszközök lesznek az új tatai játszótéren
Akár már az ősz folyamán megnyílhat az új tatai játszótér, amely minden gyermek számára használható lesz. A Kemma.hu most megtudta, hogy milyen eszközök lehetnek majd az új tatai játszótéren, ami teljesen akadálymentes lesz.
A platánfák árnyékában, a tópart közelében épül Tata új, mindenki számára elérhető, befogadó játszótere, amelyet a Szerencsejáték Zrt. támogatásával valósít meg az önkormányzat. Azt is megtudtuk, hogy hol parkolhatnak azok, akik az új tatai játszótérhez érkeznek.
A beruházás célja, hogy a városban legyen egy olyan közösségi tér, ahol a gyerekek együtt játszhatnak, függetlenül attól, hogy egészségesek vagy valamilyen fogyatékkal élnek.
Biztonságos lesz az új tatai játszótér
– Ez egy teljes értékű játszótér lesz minden gyerek számára, de lesznek olyan elemei, amiket akadálymentesen is tudnak használni, például mozgáskorlátozott vagy látássérült gyerekek – mondta el dr. Horváth József, Tata jegyzője.
A helyszínt gondos tervezés előzte meg, hiszen az önkormányzat célja az volt, hogy a játszótér természetes környezetbe illeszkedjen, és ne veszélyeztesse a platánokat sem. A fák gyökérzetének védelme érdekében szakértői vizsgálatot végeztek, a területet pedig zöldsávokkal és bokrokkal veszik majd körbe, hogy a gyerekek biztonságban legyenek, és a kutyák se tudjanak közvetlenül bemenni a játékokhoz.
Különleges eszközök lesznek
A befogadó játszótér különlegessége, hogy a legtöbb játékelem akadálymentesen megközelíthető lesz.
- a homokozót például úgy alakítják ki, hogy kerekesszékkel is mellé lehessen állni, és egy emelt asztalról is lehessen homokozni
- lesz fészekhinta,
- földbe süllyesztett trambulin,
- egy speciális libikóka,
- valamint egy nagy központi vár, amely tele lesz kirakós és logikai elemekkel.
Új játszótér épülhet az Öreg-tó partján – régi adósságát törlesztheti a város
– A játékok mind engedélyezett, minősített elemek lesznek, és a burkolat is olyan, hogy azon mozgáskorlátozott gyerekek is biztonságosan közlekedhetnek – tette hozzá a jegyző.
A kivitelezés teljes költsége nem ismert. A beszerzendő eszközök értékéről kapott a város csak tájékoztatást, az mintegy 80–90 millió forint, amelyet teljes egészében a Szerencsejáték Zrt. finanszíroz. A város csak a növényesítést és a környezet rendezését vállalta. Az engedélyezési folyamatok lezárása után – várhatóan napokon belül – el is indulhat az építkezés.
Nem épül külön parkoló
A jegyzőtől azt is megtudtuk, hogy a helyszín megközelítése is biztonságos lesz: a játszótér mellett ugyan nem alakítanak ki külön parkolót, de a családok a Hősök terén, a rendelőintézetnél és a Platán előtt tudnak megállni, ahol mozgássérült parkolókat is kijelölnek. Innen egy rövid, árnyas sétával elérhető a játszótér.
Az új játszótér egyik fontos célja, hogy ellensúlyozza az Öreg-tó másik oldalán, az Építők parkjában található nagy játszótér leterheltségét, és egyenletesebben ossza el a családok látogatását a város különböző részei között.
– Ha minden jól megy, már az ősz folyamán birtokba vehetik a gyerekek az új tatai játszóteret – fogalmazott dr. Horváth József, aki elmondta, hogy a helyszín kiválasztása nem véletlen: közel van az Új úti diákotthonhoz, ahol sok sérült kisgyermek nevelkedik, illetve a Vakok Intézetéhez, így a speciális nevelési igényű gyerekek számára is könnyen megközelíthető lesz. A tópart árnyas fái, a biztonságos környezet és a modern játékok együttesen teszik majd különlegessé az új tatai játszóteret, amely a tervek szerint még az idén megnyílik a kis látogatók előtt.
Pár hét múlva el is készülhet
