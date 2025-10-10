1 órája
Nem fogod elhinni, hová kerül az új tatai játszótér
Új információk derültek ki az új tatai játszótérről. Megtudtuk, hogy pontosan hova is épülhet. Ugyanis nem a mostani, már jócskán elavult játékok helyére fognak kerülni az új tatai játszótér eszközei.
Nem a jelenlegi játszótér helyére, hanem a Csurgó-kút melletti, tópart felé eső zöld területre épülhet meg az új tatai játszótér, amely teljesen akadálymentes és minden gyermek számára elérhető lesz.
Hamarosan akadálymentes, mindenki számára elérhető játszótér épül Tatán az Öreg-tó partján. Azonban nem oda, ahova eddig gondolták sokan. Ugyanis a mostani hintákat mindkét oldalról csak lépcsőn lehet megközelíteni. Illetve a közel méter magas kőfal is balesetveszélyes.
Itt épülhet meg az új tatai játszótér
Dr. Horváth József, Tata jegyzője a kemma.hu kérdésére megerősítette, hogy a tervek szerint az új, akadálymentes játszótér nem a meglévő játszótér helyére, hanem annak elé, a tópart felé eső zöld területre kerül.
– Ha valaki szeretné behatárolni, akkor a kőfal és a Csurgó-kút közé eső területre képzelje el az új játszóteret. Így akadálymentesen is könnyen megközelíthető bárki számára – árulta el a jegyző, aki hozzátette, hogy jelenlegi játszótér helyére később felnőtt "játszótér", vagyis szabadtéri edzőpark épülhet. Ez lehetne a tó köré tervezett megújult sétány első tornapályája.
Somogyi Balázs, a Csurgó-kút Egyesület alelnöke és a tatai Pénzügyi Bizottság tagja a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a környéken több iparművészeti műemléket is rejthet a föld, többek között a Csurgó-kút négy méteres medencéjét.
– A várostól és a tatai múzeumtól is kaptunk ígéretet, hogy a munkálatokat szakértők felügyelni fogják, így bízunk abban, hogy ezek az értékek nem sérülnek majd, és talán a későbbiekben fel is tárhatjuk őket – mondta.
Mint arról korábban beszámoltunk, Tatán hamarosan új, modern játszótér épülhet a Kastély-tér közelében és az Öreg-tó partján. A július 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen egyhangú döntés született arról, hogy a város elfogadja a Szerencsejáték Zrt. felajánlását, amely saját költségén vállalja a korszerű, mindenki számára befogadó játszótér kialakítását. Az új tatai játszótér része lesz az országos „A játék összeköt!” programnak, amelynek célja, hogy ép és fogyatékkal élő gyermekek együtt, közösen élvezhessék a játék örömét.
A szeptemberi testületi ülésen pedig a képviselők megszavazták a Szerencsejáték Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodást és felhatalmazták a polgármestert annak aláírására. Az előterjesztésből kiderül, hogy a beruházás során az örökségvédelmi hatóságokkal is egyeztetnek, hogy a Kastély tér melletti műemléki környezet értékei megőrződjenek. A Szerencsejáték Zrt. műszaki ellenőrei folyamatosan felügyelik majd a kivitelezést, és az elkészült játszótér térítésmentesen kerül átadásra az önkormányzatnak, amely innentől felelős lesz üzemeltetéséért és karbantartásáért.
Új játszótér épülhet az Öreg-tó partján – régi adósságát törlesztheti a város
A városvezetés kiemelten kezeli a közösség bevonását: a Tatai Diákönkormányzattal már megkezdődtek az egyeztetések, hogy a fiatalok ötletei is megjelenhessenek a játszótér kialakításában. A tervezett akadálymentes parkoló a kórház közelében és a Csurgó-kútra telepített ivókút további kényelmi szolgáltatásokat biztosít majd a látogatóknak.
Az új játszótér nem csupán az elavult eszközök cseréjét jelenti, hanem a felső tatai városrész fejlesztésének fontos állomása, hozzájárulva az Öreg-tó környékének megújulásához és egy modern, mindenki számára elérhető közösségi tér létrehozásához.