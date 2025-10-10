Nem fogod elhinni, hová kerül az új tatai játszótér

Nem a jelenlegi játszótér helyére, hanem a Csurgó-kút melletti, tópart felé eső zöld területre épülhet meg az új tatai játszótér, amely teljesen akadálymentes és minden gyermek számára elérhető lesz.

A Szerencsejáték Zrt.-nek köszönhetően az új tatai játszótér épülhet az Öreg-tó partjára, azonban nem a régi helyére

Hamarosan akadálymentes, mindenki számára elérhető játszótér épül Tatán az Öreg-tó partján. Azonban nem oda, ahova eddig gondolták sokan. Ugyanis a mostani hintákat mindkét oldalról csak lépcsőn lehet megközelíteni. Illetve a közel méter magas kőfal is balesetveszélyes.

Itt épülhet meg az új tatai játszótér

Dr. Horváth József, Tata jegyzője a kemma.hu kérdésére megerősítette, hogy a tervek szerint az új, akadálymentes játszótér nem a meglévő játszótér helyére, hanem annak elé, a tópart felé eső zöld területre kerül.

– Ha valaki szeretné behatárolni, akkor a kőfal és a Csurgó-kút közé eső területre képzelje el az új játszóteret. Így akadálymentesen is könnyen megközelíthető bárki számára – árulta el a jegyző, aki hozzátette, hogy jelenlegi játszótér helyére később felnőtt "játszótér", vagyis szabadtéri edzőpark épülhet. Ez lehetne a tó köré tervezett megújult sétány első tornapályája.

