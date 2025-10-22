51 perce
Mesébe illő tavasz Esztergomban, így fog kinézni a díszcseresznyefákkal szegélyezett sétány
Páratlan lesz a látvány az Kis-Duna sétányon. Látványtervek is vannak, hogy milyen lesz majd az új sétány Esztergomban, tele díszcseresznye fákkal, ahol élvezet lesz barangolni.
Hernádi Ádám megmutatta, hogy néz majd ki az új sétány Esztergomban, díszcseresznye fasorral, az épülő gát mellett. Esztergom polgármestere a Facebook-oldalán osztott meg látványterveket, a képeken jól látszik, hogy a virágzó cseresznyefák milyen szép látványt nyújthatnak majd. A poszthoz már is érkezett több száz reakció és nagyon sok komment is.
Gyönyörű lesz az új sétány Esztergomban
Az árvízvédelmi gát haladásáról már mi is beszámoltunk, az esztergomi árvízvédelmi gátat sokan várják, a város fellélegezhet az évenkénti árvíz nyomása alól. A bejelentések szerint mobilgátat is elhelyeznek bizonyos szakaszokon. Ez egyébként a föld alól indul, és a munkálatok végére a fal tetején egy fákkal övezett új Kis-Duna sétányt alakítanak majd ki, azaz a járdaszint ezzel megemelkedik. Az autóútról valóban megszűnik a dunai látkép, ám az új, magasabban fekvő sétányról mindenki csodálhatja a dunai panorámát.