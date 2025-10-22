Mesébe illő tavasz Esztergomban, így fog kinézni a díszcseresznyefákkal szegélyezett sétány

Hernádi Ádám megmutatta, hogy néz majd ki az új sétány Esztergomban, díszcseresznye fasorral, az épülő gát mellett. Esztergom polgármestere a Facebook-oldalán osztott meg látványterveket, a képeken jól látszik, hogy a virágzó cseresznyefák milyen szép látványt nyújthatnak majd. A poszthoz már is érkezett több száz reakció és nagyon sok komment is.

Díszcseresznyefákkal lesz fásítva az új sétány Esztergomban

Forrás: Hernádi Ádám / Facebook

Gyönyörű lesz az új sétány Esztergomban

Az árvízvédelmi gát haladásáról már mi is beszámoltunk, az esztergomi árvízvédelmi gátat sokan várják, a város fellélegezhet az évenkénti árvíz nyomása alól. A bejelentések szerint mobilgátat is elhelyeznek bizonyos szakaszokon. Ez egyébként a föld alól indul, és a munkálatok végére a fal tetején egy fákkal övezett új Kis-Duna sétányt alakítanak majd ki, azaz a járdaszint ezzel megemelkedik. Az autóútról valóban megszűnik a dunai látkép, ám az új, magasabban fekvő sétányról mindenki csodálhatja a dunai panorámát.