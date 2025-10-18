október 18., szombat

Nevelés

40 perce

Új óvoda Tatabányán, ahol minden gyermekre jut egy mosoly

Címkék#SNI#Tatabánya#Éltes Mátyás Óvoda

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára hozták létre a kétcsoportos óvodát Bánhidán. Az új óvoda közösségét 19 gyermek, 4 óvónő és 4 asszisztens alkotja. Szabó Zsuzsanna, gyermekvédelemmel foglalkozó önkormányzati képviselő is elmondta a véleményét az óvodanyitásról.

Gábos Orsolya

A Tatabányai Éltes Mátyás Óvoda átadása hivatalos keretek között megtörtént. Az új óvoda plusz tíz gyermeket fogadhat. Az eseményről maga Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője tett közzé bejegyzést közösségi oldalán.

új óvoda
Új óvoda nyílt Bánhidán:  jobbról balra Vereckei Judit, Balacskó Ágnes és Száfián István
Forrás: Facebook/Bencsik János - A Tatai medencéért

Új óvoda nyílt Bánhidán

Tatabánya, Bánhida városrészében, az egykori tanvarroda helyén átadták a megújult Éltes Mátyás Óvodát, melyet kétcsoportossá bővítettek. A dolgozók kérdésünkre elmondták: új bútorokat kapott az óvoda, így modernebb köntösben nyílhatott újra, mindemellett több gyermek befogadása vált lehetővé. Az EGYMI-ben 4 óvónő, 4 asszisztens és 19 gyermek alkotja a közösséget. A megnyitón jelen volt Vereckei Judit, tankerület vezető, Balacskó Ágnes, az intézmény főigazgatója, valamint Száfián István, vállalkozó.

Így áll össze az a közösség, mely befogad, elfogad és kibontakoztat. Sok mosollyal, időnként könnyekkel fűszerezve. Fejlesztő Pedagógusok: született és tanult érzelmi intelligenciával. Köszönjük!

- írta közösségi oldalán Bencsik János, a terület országgyűlési képviselője.

Szabó Zsuzsanna, tatabányai önkormányzati képviselő véleményét kérdeztük az új óvoda ügyében, akinek a szívügyévé vált a gyermekvédelem, és előszeretettel kampányol is emellett.

Gyógypedagógus vagyok, ahol tanítok, az összes sajátos nevelési igényű gyermek hozzám tartozik. Az eseményen sajnos nem tudtam jelen lenni, de számomra nagyon fontos egy ilyen ügy, és nagy támogatója vagyok ennek. Ezek a gyermekek rengeteg szeretetet adnak, és jó velük együtt dolgozni. Örülök, hogy ilyen is van Tatabányán.

 

