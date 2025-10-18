Új óvoda Tatabányán, ahol minden gyermekre jut egy mosoly

A Tatabányai Éltes Mátyás Óvoda átadása hivatalos keretek között megtörtént. Az új óvoda plusz tíz gyermeket fogadhat. Az eseményről maga Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője tett közzé bejegyzést közösségi oldalán.

Új óvoda nyílt Bánhidán: jobbról balra Vereckei Judit, Balacskó Ágnes és Száfián István

Forrás: Facebook/Bencsik János - A Tatai medencéért

Új óvoda nyílt Bánhidán

Tatabánya, Bánhida városrészében, az egykori tanvarroda helyén átadták a megújult Éltes Mátyás Óvodát, melyet kétcsoportossá bővítettek. A dolgozók kérdésünkre elmondták: új bútorokat kapott az óvoda, így modernebb köntösben nyílhatott újra, mindemellett több gyermek befogadása vált lehetővé. Az EGYMI-ben 4 óvónő, 4 asszisztens és 19 gyermek alkotja a közösséget. A megnyitón jelen volt Vereckei Judit, tankerület vezető, Balacskó Ágnes, az intézmény főigazgatója, valamint Száfián István, vállalkozó.

Így áll össze az a közösség, mely befogad, elfogad és kibontakoztat. Sok mosollyal, időnként könnyekkel fűszerezve. Fejlesztő Pedagógusok: született és tanult érzelmi intelligenciával. Köszönjük!

- írta közösségi oldalán Bencsik János, a terület országgyűlési képviselője.

Szabó Zsuzsanna, tatabányai önkormányzati képviselő véleményét kérdeztük az új óvoda ügyében, akinek a szívügyévé vált a gyermekvédelem, és előszeretettel kampányol is emellett.