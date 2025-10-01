Új igazgatója van a Pólya György Általános Iskolának, Sárdi Éva elmesélte, hogy telt az első hónapja

A Pólya György Általános Iskola új igazgatót kapott, a tanév első hónapja már el is telt. Sárdi Éva mondta el eddigi élményeit az új pozíciójával kapcsolatban portálunknak. Továbbá azt is megtudtuk, hogy az elmúlt évekhez képest majdhogynem megtriplázódott azoknak a száma, akik tanárként tanulnak tovább: idén 15 ezren felvételiztek pedagógusnak.

Új igazgatónőt kapott a Pólya György Általános Iskola Sárdi Éva személyében

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Sárdi Éva első hónapja igazgatóként

Ahogy arról portálunk korábban beszámolt, Krutilla Katalin, a sárberki iskola igazgatónője nyugdíjba vonult. Mint megtudtuk, a helyét Sárdi Éva vette át, akinek még nagyon új az igazgatói szerep, de a kinevezésnek örül, megtiszteltetésként éli meg azt. Sárdi Éva elmondta, mi a legnagyobb kihívás az igazgatói szerepben.

–A váltás. A váltás abból, hogy csak pedagógus voltam, és akikkel együtt dolgoztam, most is együtt kell dolgoznom, de kicsit más szemszögből. Sokkal kevesebb óraszámban ugyan, de most is tanítok magyart. Az osztályom megmaradt, de sajnos rájuk is kevesebb idő jut az elmúlt évekhez képest.

Én olyan naiv voltam, hogy azt gondoltam, most lesz időm ebédelni. De nincs, tehát ez nem változott. Most sincs idő leülni, hogy nyugodtan megreggelizzek vagy megebédeljek.

- mondta nevetve.

–Állandóan történik valami és ezekhez a helyzetekhez mindig alkalmazkodni kell. Most nem olyan jelleggel, hogy óráról órára megyek, hanem helyén kell kezelni azt, hogy mindig adódhatnak egyéb más történések.

Krutilla Katalin, az iskola volt igazgatónője említette, hogy nagy baj van a gyermekek lelkével, az iskolát pedig úgy fogja átadni az utódjának, hogy valamilyen módszerrel ezek a lelki sérülések legyenek megoldva. Az új igazgatónőt arról kérdeztük, sikerül-e ezt a feladatot abszolválni

– Ez nem egy egyszerű megoldás, itt nem csak a mi gyerekeinkről van szó, hanem általában véve a gyerekekről és arról amilyen hatások őket érik. Egyre több olyan hatás jön kívülről, amit nehéz feldolgozni az online világ miatt. Ez egy folyamatos munka. A módszer is gyerekfüggő, nem lehet mindegyik gyerekre ugyanazt ráhúzni.

Nagyon sokféle problémával is szembesülünk, éppen ezen okból a megoldás sem egy.

Nincs olyan, hogy a megoldás kulcsa mindent nyit, úgyhogy ez egy nehéz feladat. Ami minden gyereknek fontos, és amire szükségük van az, hogy meghallgassuk őket.

Elmondta azt is, a gyerekek hogy fogadták őt az igazgatói szerepben.