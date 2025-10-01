1 órája
Új igazgatója van a Pólya György Általános Iskolának, Sárdi Éva elmesélte, hogy telt az első hónapja
Új igazgatót kapott a sárberki iskola. Krutilla Katalin helyére Sárdi Éva került, aminek bár örül, mégis nehéz feladat és kihívás a magyartanár, és iskolán kívüli futballedző számára az új szerep.
A Pólya György Általános Iskola új igazgatót kapott, a tanév első hónapja már el is telt. Sárdi Éva mondta el eddigi élményeit az új pozíciójával kapcsolatban portálunknak. Továbbá azt is megtudtuk, hogy az elmúlt évekhez képest majdhogynem megtriplázódott azoknak a száma, akik tanárként tanulnak tovább: idén 15 ezren felvételiztek pedagógusnak.
Sárdi Éva első hónapja igazgatóként
Ahogy arról portálunk korábban beszámolt, Krutilla Katalin, a sárberki iskola igazgatónője nyugdíjba vonult. Mint megtudtuk, a helyét Sárdi Éva vette át, akinek még nagyon új az igazgatói szerep, de a kinevezésnek örül, megtiszteltetésként éli meg azt. Sárdi Éva elmondta, mi a legnagyobb kihívás az igazgatói szerepben.
–A váltás. A váltás abból, hogy csak pedagógus voltam, és akikkel együtt dolgoztam, most is együtt kell dolgoznom, de kicsit más szemszögből. Sokkal kevesebb óraszámban ugyan, de most is tanítok magyart. Az osztályom megmaradt, de sajnos rájuk is kevesebb idő jut az elmúlt évekhez képest.
Én olyan naiv voltam, hogy azt gondoltam, most lesz időm ebédelni. De nincs, tehát ez nem változott. Most sincs idő leülni, hogy nyugodtan megreggelizzek vagy megebédeljek.
- mondta nevetve.
–Állandóan történik valami és ezekhez a helyzetekhez mindig alkalmazkodni kell. Most nem olyan jelleggel, hogy óráról órára megyek, hanem helyén kell kezelni azt, hogy mindig adódhatnak egyéb más történések.
Krutilla Katalin, az iskola volt igazgatónője említette, hogy nagy baj van a gyermekek lelkével, az iskolát pedig úgy fogja átadni az utódjának, hogy valamilyen módszerrel ezek a lelki sérülések legyenek megoldva. Az új igazgatónőt arról kérdeztük, sikerül-e ezt a feladatot abszolválni
– Ez nem egy egyszerű megoldás, itt nem csak a mi gyerekeinkről van szó, hanem általában véve a gyerekekről és arról amilyen hatások őket érik. Egyre több olyan hatás jön kívülről, amit nehéz feldolgozni az online világ miatt. Ez egy folyamatos munka. A módszer is gyerekfüggő, nem lehet mindegyik gyerekre ugyanazt ráhúzni.
- Nagyon sokféle problémával is szembesülünk, éppen ezen okból a megoldás sem egy.
- Nincs olyan, hogy a megoldás kulcsa mindent nyit, úgyhogy ez egy nehéz feladat. Ami minden gyereknek fontos, és amire szükségük van az, hogy meghallgassuk őket.
Elmondta azt is, a gyerekek hogy fogadták őt az igazgatói szerepben.
–Van, aki örült. Azok az osztályok, ahol eddig tanítottam és most emiatt már nem tudom, ők viszont nem örültek. Így, hogy nem tanítom őket, nem találkozunk napi szinten az órákon, és emiatt nem örülnek. Volt olyan szülő is, aki azt mondta, hogy megmondja őszintén, ő úgy érzi, hogy kezekbe került az iskola, de ő nem örül, hogy igazgató lettem, mert ez azt jelenti, hogy kevesebb gyereket fogok tanítani, ennek van egy ilyen hátulütője. Sokkal szélesebb lett a feladatkör. Hivatalosan július végén derült ki, hogy én leszek az új igazgató. Reménykedtem benne, és örülök, hogy végül engem választottak, de a feladatot is látom magam előtt. Ez egy komoly feladat, és kihívás egyben.
Beszélt arról is, számára mi a legnagyobb nehézség a pedagógus szakmában.
–Mindig vannak újabb és újabb leküzdendő akadályok. Nagyon nehéz megmondani, hogy melyik volt ezek közül a legnehezebb. Nekem mindig az a legnehezebb,ha valakit nem tudok megmenteni. Sokan mondták már nekem, hogy értsem meg, hogy mindig mindenkit nem lehet kihozni a mélyből. Amikor a gyerkőc eljut egy olyan szintre, ami hála Istennek nagyon ritkán fordul elő, akkor már tudom, hogy el kell engednem, nem lehet mit tenni, ez a legfájdalmasabb. Ez akkor van, amikor a gyermek, a szülő, és a körülmények együttesen már túl mély gödröt ástak, ekkor már mi sem tudunk segíteni. Szabó Zsuzsi kolléganőmet nagyon támogatom a gyermekvédelemben, mert látom, hogy tiszta szívből csinálja, és ez az ügy számomra is nagyon fontos.