Új futópálya terveit kérik

Nyergesújfalu a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára, a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége bevonásával ismét kiírt egy futópálya építési programot. Legutóbbi ülésén az képviselő-testület tagjai egyhangú szavazással úgy döntöttek, hogy a város talán pályázhat az elnyerhető támogatásra. Az íjászpálya köré képzelt futópálya terveinek elkészítésére, az árajánlatok alapján, egy esztergomi cég kapott megbízást.