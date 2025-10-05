október 5., vasárnap

Helyi közélet

Új futópálya terveit kérik

Nyergesújfalu a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára, a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége bevonásával  ismét kiírt egy futópálya építési programot. Legutóbbi ülésén az képviselő-testület tagjai egyhangú szavazással úgy döntöttek, hogy a város talán pályázhat az elnyerhető támogatásra. Az íjászpálya köré képzelt futópálya terveinek elkészítésére, az árajánlatok alapján, egy esztergomi cég kapott megbízást.

 

