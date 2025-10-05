október 5., vasárnap

Legozás

19 perce

Elképesztő fotókon az épülő új Duna-híd: ismerős úszódaru emeli be az elemeket

Épül a Duna legújabb hídja, az építkezés pedig mérföldkőhöz érkezett. A mohácsi új Duna-hídnál az az úszódaru dolgozik, amely a komáromi hidat is építette.

Kemma.hu

Kulcsfontosságú mozzanathoz érkezett az új Duna-híd építése Mohácsbál, írta a magyarepitok.hu. A folyamat jelenlegi állásáról fotókat is hoztakk, amelyen ismerős monstrum is feltűnik. A hidat az a Clark Ádám úzsódaru építi, amely a komáromi Duna-híd elemeit is rakosgatta.

Épül az új Duna-híd Mohácsnál, munkában a Clark Ádám úszódaru
Fotó: Erdei Mihály / Forrás: magyarepitok.hu

Új Duna-híd mederpillérei a helyére kerülnek

A közel 30 kilométernyi útfejlesztést is magába foglaló projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában. A terv szerint a 756 méteres mohácsi új Duna-híd négy pilléren nyugszik majd, közülük a 3-as pillér épül a folyó medrében, az úgynevezett kéregelemek által. 

Egyéves előkészítő munka után október 1-jén beemelték a Duna medrébe a hármas mederpillér első kéregelemét, számolt be a hídépítésről a portál. A négysávos úttal és kerékpárúttal megépülő átjárót három darab azonos szerkezeti rendszerű, de különböző támaszközű - ezek 272, 252 és 232 méteresek - új Duna-híd alkotja majd, ezáltal biztosítva, hogy fokozottan védett területre nem kerülnek támaszok, részletezték a cikkben, amelyen izgalmas fotókat is közöltek az ország hídépítő úszódaruja, a Clark Ádám úszódaru munkájáról is.

Esztergomba is jön a Clark Ádám?
Hazánk Duna-szakaszán azóta is épült híd, illetve bejelentettek más hidak megépítését is. Esztergomban egy új teherhíd építésére mondott áment a kormány: az új esztergomi Duna-hídon az autóforgalom mellett vasúti forgalom is tervben van. A helyszín vélhetőena mostani teherkompnál lesz. A nemrég megjelent kormányhatározat szerint a projekt 2035-ben fejeződhet be.
Az új esztergomi Duna-híd megépítését Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban, a Mária Valéria híd 130. születésnapján is megerősítette.

Komáromban is hidat épített az úszódaru

A mohácsi új híd mederpillér lapja több elemből áll, az úszódaru ezeket az elemeket emeli a partra a szereléshez, majd legózza egymásra. A mederbe lehelyezett A kéregelemet Négy darab, egyenként 100 tonnás hidraulika munkahenger segíti milliméter pontosan szintre lehet állítani.

A negyedik elemnél már a Duna vízszintje fölé kerül a pillér, ezután kezdődhet meg az egyedi zsaluval a mederpillér további 10 méter magas szerkezetének szerelése.

A Clark Ádám úszódaru munkája igen fontos. Nem ez az első munkája hídépítésnél, sőt: Komárom-Esztergomban is láttuk már dolgozni. A 2019-ben épült Monostori új Duna-hídon is dolgozott. 2019 decemberében számoltunk be arról, hogy a Clark Ádám úszódaru segítségével össze is ért az épülő híd két oldala. A hidat kövekező év nszeptemberében adták át.

Összeért az új komáromi Duna-híd

Hajómentéshez sietett Komáromból az úszódaru

 Sőt: abban az évben onnan egy dunai hajóbalesethez is riasztották. Mint emlékezetes: Budapesten, a Margit-hídnál a Vking Sigyn szállodahajó gyakorlatilag maga alá gyűtre a Habelány sétahajót. 

A kishajó fedélzetéről vízbe esett 35 személy, közülük 27-en holtan kerültek elő, egy pedig eltűnt. A Hableány kiemeléséhez a Clark Ádám úszódarut hívták Komáromból. 

