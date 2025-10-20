október 20., hétfő

1 órája

Ezek lesznek az ügyeletes gyógyszertárak október 23-án

A betegségnek nincs szünnap. Soroljuk, melyek lesznek Komárom-Esztergom ügyeletes gyógyszertárai október 23-án.

Feleki Marietta

Az ügyeletes gyógyszertárak listája már elérhető.  Az ügyeletes gyógyszertár ünnepnapi listáját soroljuk nektek.

Ügyeletes gyógyszertár Levendula Gyógyszertár
Az ügyeletes gyógyszertárak egyike Levendula Gyógyszertár
Forrás: Levendula Gyógyszertár - Tatabánya/Facebook

Ügyeletes gyógyszertár munkaszüneti napon

Az október 23-i hosszú hétvége a boltok, bankok, gyógyszertárak nyitvatartását is módosította. Az október 23-a csütörtök munkaszüneti napon néhány kivétellel minden zárva lesz.

Ám a betegségnek nincs mukaszüneti nap, így gyógyszerre bármikor szükség lehet. Összegyűjtöttük nektek településenként a Nemzeti Népegészségügyi Központ segítségével az október 23-i ügyeletes gyógyszertárakat.

  • Tata ügyeletes gyógyszertár:
    Capricornus Gyógyszertár, Fazekas utca 3. 8-14:00-ig; Tel.: 34/586-008
  • Dorog ügyeletes gyógyszertár:
    Hársfa Gyógyszertár, Hám Kálmán ltp. 1. 8-12:00-ig. tel.: 33/503-105
  • Esztergom ügyeletes gyógyszertárai:
    Kersi Patika, Kossuth L, u. 41. 8:00-24:00-ig; Tel.:33/509-170
    Kolos Patika, Petőfi utca 30. 00:00-8:00; Tel.? 33/523-010
  • Tatabánya ügyeletes gyógyszertárai:
    Kertvárosi Új Patika, Hadsereg utca 131/1. 00:00-8:00-ig; Tel.: 34/427-264
    Levendula Gyógyszertár, Győri út 25. 20:00-24:00Tel.: 34/510-433
  • Oroszlány ügyeletes gyógyszertár:
    PatikaPlus Gyógyszertár, Környei út 3-5. 8:00-18:00; Tel.: 34/560-096
  • Komárom ügyeletes gyógyszertár:
    Vásártér Gyógyszertár, Széchenyi u. 81. 8:00-18:00; Tel.? 34/343-063

 

 

