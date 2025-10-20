Nyitvatartás
1 órája
Ezek lesznek az ügyeletes gyógyszertárak október 23-án
A betegségnek nincs szünnap. Soroljuk, melyek lesznek Komárom-Esztergom ügyeletes gyógyszertárai október 23-án.
Az ügyeletes gyógyszertárak listája már elérhető. Az ügyeletes gyógyszertár ünnepnapi listáját soroljuk nektek.
Ügyeletes gyógyszertár munkaszüneti napon
Az október 23-i hosszú hétvége a boltok, bankok, gyógyszertárak nyitvatartását is módosította. Az október 23-a csütörtök munkaszüneti napon néhány kivétellel minden zárva lesz.
Ám a betegségnek nincs mukaszüneti nap, így gyógyszerre bármikor szükség lehet. Összegyűjtöttük nektek településenként a Nemzeti Népegészségügyi Központ segítségével az október 23-i ügyeletes gyógyszertárakat.
- Tata ügyeletes gyógyszertár:
Capricornus Gyógyszertár, Fazekas utca 3. 8-14:00-ig; Tel.: 34/586-008
- Dorog ügyeletes gyógyszertár:
Hársfa Gyógyszertár, Hám Kálmán ltp. 1. 8-12:00-ig. tel.: 33/503-105
- Esztergom ügyeletes gyógyszertárai:
Kersi Patika, Kossuth L, u. 41. 8:00-24:00-ig; Tel.:33/509-170
Kolos Patika, Petőfi utca 30. 00:00-8:00; Tel.? 33/523-010
- Tatabánya ügyeletes gyógyszertárai:
Kertvárosi Új Patika, Hadsereg utca 131/1. 00:00-8:00-ig; Tel.: 34/427-264
Levendula Gyógyszertár, Győri út 25. 20:00-24:00Tel.: 34/510-433
- Oroszlány ügyeletes gyógyszertár:
PatikaPlus Gyógyszertár, Környei út 3-5. 8:00-18:00; Tel.: 34/560-096
- Komárom ügyeletes gyógyszertár:
Vásártér Gyógyszertár, Széchenyi u. 81. 8:00-18:00; Tel.? 34/343-063
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre