Tűzifát oszthat az önkormányzat

Kolonics Péterné polgármester arról tájékoztatta Csolnok lakóit, hogy az önkormányzat sikeresen kért támogatást egy pályázat keretében. Ötvenkilenc erdei köbméter tűzifa szétosztásra nyílt lehetőség. Támogatást kérhetnek azok, akik háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem több, mint 157 ezer, egyszemélyes háztartás, illetve gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetében 214 ezer forint. A kérelmező nyomtatvány átvehető a községházán, illetve letölthető az önkormányzat honlapján.