Minden, amit tudnod kell a helyes tűzifatárolásról

A rosszul tárolt, átnedvesedett vagy házfal mellé döngölt fahasábok nemcsak tönkreteszik a tüzelőt, hanem tűz- és kártevőveszélyt is rejtenek. Ahhoz, hogy ezeket a problémákat elkerüljük, szükség lesz néhány egyszerű, de fontos szabály betartására. Íme a tűzifatárolás alapszabályai.

A tűzifa minőségének megóvásához elengedhetetlen a szellőzés biztosítása

Forrás: Egererdő Zrt.

Praktikus tippek a mindennapokra - így őrizd meg a tűzifa minőségét

Azonnal a lényegre: száraz, szellős, fedett helyen legyen a fa. A tűzifáról szóló alapszabály egyszerű: a fa legyen száraz és hűvös, de szellőzött helyen tárolt. Ha a fákat közvetlenül a földre rakjuk, hamar átnedvesednek és penészesednek — ezért emeljük el őket legalább raklapnyi magasságba, vagy fektessünk alá kavicsos réteget. A kupac tetejét érdemes letakarni (vagy tető alá helyezni), de az oldalakat hagyjuk szabadon: a levegő járja át.

Rendezd sorokba a hasábokat, ne túl tömören: a sorok között hagyj hézagokat, így a levegő átjárja a halmot. A hasábokat orsószerűen, egymásra merőleges rétegekben elhelyezve stabil és jól szellőző kupacot kapsz. Ne pakolj a falhoz, hagyj legalább 20–30 centi távolságot, hogy a ház fala is szellőzhessen, és nedvesség ne okozzon penészedést vagy fa rothadást.

Fokozatosan használd a fát: a régebbi, alul tárolt darabokat érdemes előbb elégetni.

Vágd előre a megfelelő hosszúságra a fa darabjait: a kandalló- vagy sütőnyílásod méretéhez igazítva kevesebb lesz a selejt.

Ha lehet, vásárolj hasított, jól szellőző kötegeket — ezek gyorsabban beérnek.

Tartsd külön a gyújtóst és a nagyobb hasábokat: más a kezelésük, más a felhasználásuk.

Kártevők és betegségek ellen — ellenőrizd rendszeresen! A fahalmok ideális búvóhelyet jelentenek rágcsálóknak, bogaraknak és pókoknak. Időnként nézd át a raktárat: ha penészt, furcsa szagot vagy rovarokat érzékelsz, mozgasd át a rakást, és szellőztesd ki. A használt raklapok és régi fatuskók fertőzöttek lehetnek — lehetőleg kerüld az ismeretlen eredetű anyagok bekeverését.

Kis mennyiségű, aznapi tüzeléshez szükséges fát nyugodtan tarthatsz a házban — de csak rövid ideig és jól szellőző helyen. Ne halmozz több köbmétert beltéren: a nedvesség és a kártevők miatt a beltéri készlet minimális legyen. Soha ne tárold a fát közvetlenül kandalló, radiátor vagy egyéb hőforrás közelében!