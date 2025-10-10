október 10., péntek

Szociális juttatás

1 órája

Megérkezett a tűzifa-támogatás: itt és így lehet igényelni

Címkék#család#szociális tüzifa#önkormányzat

Még csak most köszöntött be az ősz, de ahogy telnek a napok bizony a tél is egyre közelebb van. Sokak élnek olyan körülmények között, akiknél a tűzifa beszerzése bizony nem egyszerű kérdés. Az ilyen családoknak jó az a szociális támogatás, mely a tüzelőt ingyen biztosítja számukra.

Gábos Orsolya

Beköszöntött az ősz és itt vannak az "emberes" hónapok, ami pedig egyet jelent azzal, hogy jönnek a hidegek. Ennek közeledtével egyre nagyobb hangsúlyt kap a fűtés kérdése, különösen azok körében, akik számára a téli tüzelő beszerzése komoly anyagi megterhelést jelent. Mutatunk néhány helyet a vármegyében, ahol a tűzifa támogatás elérhető.

tűzifa
Eljött az ősz, és nyakunkon a tél, egyes rászoruló családoknak megnehezíti az életét a tűzifa vásárlása
Forrás: Egererdő Zrt.

Tűzifa: Ezeken a településeken szociális alapon adják

 A szociális tűzifa-támogatás célja, hogy a rászoruló családoknak segítséget nyújtson a fűtési költségek enyhítésében. A támogatást ilyenkor sokan megigényelik, utánajártunk, a vármegyében ez hogy működik. A program keretében az önkormányzatok szociális alapon osztanak ki tűzifát a rászorulóknak. A támogatásban azok részesülhetnek, akik megfelelnek az önkormányzat által meghatározott feltételeknek — általában az alacsony jövedelem, a nagycsaládos státusz, az időskor vagy más szociális rászorultsági tényező alapján.

is van lehetőség szociális alapon igényelni tűzifát, melyről a felsorolt települések önkormányzatai tájékoztattak. Ez csak néhány Komárom-Esztergom vármegye települései közül.

Mi a szociális tűzifa?

A szociális tűzifa olyan állami támogatás, amely energiatakarékossági program keretében segíti a rászoruló, alacsony jövedelmű háztartásokat a fűtési költségeik fedezésében, ezáltal a hátrányos helyzetű családok sem fognak dideregni otthon a téli hónapokban. Az igénylést a települési önkormányzatnál kell benyújtani, jellemzően egy rövid kérelmi űrlap kitöltésével. A jelentkezési határidők településenként eltérhetnek, ezért érdemes mielőbb érdeklődni a helyi hivatalban. 

Hogy kell tűzifát igényelni?

  • Tatabányán a tűzifa igénylési kérelemhez a jövedelemigazoláson túl csatolni kell a vagyonnyilatkozatot és annak a szolgáltatónak a számláját, ahová a támogatást igényli. Támogatásra akkor jogosult valaki, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg a bruttó minimálbér egyharmadát. Szén fűtőanyag esetén háztartásonként maximum 15 mázsa, egyedül élőnél maximum 10 mázsa, tűzifa háztartásonként maximum 15 mázsa, egyedül élőnél maximum 10 mázsa - adta tájékoztatásunkra a tatabányai önkormányzat.
  • Gyermelyen legfeljebb 5 erdei köbméter fában részesítik a rászorulókat. A juttatásra az a háztartás jogosult, ahol az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 550 %-át, egyedül élő esetén 850 %-át. A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakhatási támogatásra jogosult. Aki pénzellátásban részesül, annak mellékelni kell a pénzellátás folyósításának igazolószelvényét, vagy megállapító határozatát. Aki jövedelemmel rendelkezik, annak csatolni kell a munkáltató által kiállított kereseti igazolást, egyéni vállalkozók esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot,  alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozatot. A kérelmeket november 28-ig lehet leadni. A fa a Pilisi parkerdőtől érkezik - világosított fel bennünket a gyermelyi önkormányzat.

 

 

 

