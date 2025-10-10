Megérkezett a tűzifa-támogatás: itt és így lehet igényelni

Beköszöntött az ősz és itt vannak az "emberes" hónapok, ami pedig egyet jelent azzal, hogy jönnek a hidegek. Ennek közeledtével egyre nagyobb hangsúlyt kap a fűtés kérdése, különösen azok körében, akik számára a téli tüzelő beszerzése komoly anyagi megterhelést jelent. Mutatunk néhány helyet a vármegyében, ahol a tűzifa támogatás elérhető.

Eljött az ősz, és nyakunkon a tél, egyes rászoruló családoknak megnehezíti az életét a tűzifa vásárlása

Forrás: Egererdő Zrt.

Tűzifa: Ezeken a településeken szociális alapon adják

A szociális tűzifa-támogatás célja, hogy a rászoruló családoknak segítséget nyújtson a fűtési költségek enyhítésében. A támogatást ilyenkor sokan megigényelik, utánajártunk, a vármegyében ez hogy működik. A program keretében az önkormányzatok szociális alapon osztanak ki tűzifát a rászorulóknak. A támogatásban azok részesülhetnek, akik megfelelnek az önkormányzat által meghatározott feltételeknek — általában az alacsony jövedelem, a nagycsaládos státusz, az időskor vagy más szociális rászorultsági tényező alapján.

Tatabányán

Tardoson

Szárligeten

Gyermelyen

is van lehetőség szociális alapon igényelni tűzifát, melyről a felsorolt települések önkormányzatai tájékoztattak. Ez csak néhány Komárom-Esztergom vármegye települései közül.

Mi a szociális tűzifa?

A szociális tűzifa olyan állami támogatás, amely energiatakarékossági program keretében segíti a rászoruló, alacsony jövedelmű háztartásokat a fűtési költségeik fedezésében, ezáltal a hátrányos helyzetű családok sem fognak dideregni otthon a téli hónapokban. Az igénylést a települési önkormányzatnál kell benyújtani, jellemzően egy rövid kérelmi űrlap kitöltésével. A jelentkezési határidők településenként eltérhetnek, ezért érdemes mielőbb érdeklődni a helyi hivatalban.

Hogy kell tűzifát igényelni?