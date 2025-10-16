október 16., csütörtök

Tűzeset

1 órája

Óriási tűz pusztított, a tatabányai tűzoltókat is Fejérbe riasztották

Címkék#tűzeset#Fejér#tatabányai tűzoltók

Főépületre is átterjedt a láng Bicskén, ahol egy családi ház melléképülete ég. A tűzeset olyan hatalmas, hogy a tatabányai tűzoltókat is riasztották a helyszínre.

Kemma.hu

A tűzeset miatt a bicskei önkormányzati tűzoltók mellett a tatabányai egységek is gyorsan a helyszínre siettek. A lángok a a főépület tetőszerkezetét is veszélyeztetik, ezért több vízsugárral próbálják megfékezni a tüzet. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Akkora volt a tűzeset Fejérben, hogy még Tatabányáról is rohantak a tűzoltók
Akkora volt a tűzeset Fejérben, hogy még Tatabányáról is rohantak a tűzoltók
Fotó: MKIF, Vági Gábor tűzoltó alezredes / Forrás: MKIF, Vági Gábor tűzoltó alezredes

Több egység dolgozik a tűzeset oltásán

A tűzesethez a bicskei és tatabányai tűzoltók mellett más egységeket is riasztottak. A lángok Fejér vármegye északi részén csaptak fel, az oltási munkálatok jelenleg is zajlanak, minden erőforrást mozgósítva a tűz megfékezésére. További infók a feol.hu-n olvashatók.

Vármegyénk lánglovagjai mindenhol helyt állnak: A lépcsőfutó-bajnokság egy igazi erőpróba, amit a komárom-esztergomi tűzoltók is kiálltak. A 29 emeletes, 143 méter magas MOL Campus Magyarország legmagasabb irodaépülete, ahol a versenyzőknek a rajttól a célig 33 emeletet és összesen 754 lépcsőfokot kellett leküzdeniük. A tűzoltók teljes bevetési védőfelszerelésben, légzőkészülékkel, álarccal és sisakkal teljesítették a távot, ami mintegy 25 kilogrammos pluszterhet jelentett.

 

